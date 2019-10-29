內地當代藝術旗手　刷新成交紀錄

今個秋天，多位藝術家都有作品在香港的拍賣會上造出破紀錄的成交價，除了常玉、奈良美智外，作為內地當代藝術旗手的劉野，亦備受收藏家追捧，多幅作品都取得佳績，當中又以大尺幅畫作《煙》的成績最彪炳，經過多口激烈叫價後，最終以$5,218萬港元成交，打破藝術家的拍賣紀錄。《煙》作於2001至02年，畫中的女孩反覆出現於劉野的多幅畫作，稱得上是藝術家的創作標記，「抽煙」的動作意味着死亡，而煙霧則有生命無常和時間流逝的寓意。

另一幅獲得佳績的劉野作品是《國際藍》，為藝術家首幅雙聯作，成交價為$2,596萬港元。《國際藍》作於2006年，是劉野向戰後歐洲藝術先驅Yves Klein致敬之作。

同樣出自劉野筆下的《失去平衡》，亦於今秋錄得2,200萬港元的成交價。畫作融合了藝術家不同時期的經典元素，3位以藝術家本人為原型的小海軍形成金字塔式的構圖，以順時針次序分別呈現「賞畫」、「看書」、「遠眺」的姿態，建構出一個超現實的海上時空。