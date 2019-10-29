生活夜校：戴入耳式耳機無咁傷耳？堅定流？

坊間有傳，戴入耳式耳機聽歌，會比戴耳罩式無咁傷耳，到底原因為何？有無根據？就等小記同大家分析一下，其實之所以有此傳言流出，最大原因是，一般人認為入耳式隔音能力較佳，戴上後較難聽到外界的噪音，那麼將音量調低亦能清楚聽到音樂細節，既然將音量調細了，就自然就不會那麼傷耳。此原因看似有理，但當中有不少問題，一是入耳式的隔音能力未必比耳罩式為佳，耳機的隔音能力，除了因為主動降噪外，主要是視乎耳機及耳塞的貼耳程度，如果耳機的外形及大細都根本不合耳，或者連耳塞都完全不適合的話，就算是入耳式都一樣不會得到出色的隔音能力。

其次就算用家佩戴的入耳式確有超強隔音能力，但都不確保他一定會將音量調低，聽歌時的音量大細，除了因為隔音外，很大程度上是視乎用家的聽歌習慣，有人聽歌喜歡音量高低頻勁，這樣的話，無論他戴入耳式或耳罩式都同樣傷耳。所以如想保護聽覺，反而要控制聽歌時的音量，雖然各款音樂播放器的輸出功率強弱都有異，但最好不要超過播放器的6成音量，而且當聽了60分鐘後，最好給耳朵休息一下，還有一點大家都會忽略的是，近年流行的便攜耳擴，播放器駁上了便攜耳擴後，音量會大幅度提升，不少人戴起耳機聽歌時才發現，原來上次將耳擴音量開到超大，就會對耳朵造成很大傷害，要小心。