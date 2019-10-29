【決性11點】唔畀掉套落坐廁……

有網民因為將用完嘅安全套掉落坐廁而同女友鬧交。（互聯網）

安全性行為嘅重要性唔講都知，只係用完嘅安全套又應該點處理呢？有位男網民就話因為同女友對處理方式嘅睇法唔同，搞到冇晒心機去做。佢話：「其實以前嘅處理方法，不嬲都係丟落坐廁度沖走，一來當時我喺佢屋企或我屋企度做，而且必然喺廁所度做嘅關係，用完就沖唔單止方便，而且唔怕畀屋企人發現。最近我哋搬咗出嚟同居，佢唔知做乜嘢突然彈我話咁做唔啱，叫我掉落垃圾桶好過。佢嘅理由係個套會沖出大海污染海洋，又話會塞廁所咁話。我就奇嘞，因為個套係用可降解物質做嘅，唔怕會唔溶，而塞廁所嘛，我屋企係唐樓，咁舊都未試過塞。反而我覺得掉喺垃圾桶度，感覺會好唔衞生，因為屋企唔係日日都掉垃圾袋，結果為咗呢個問題，搞到已經有成兩個幾禮拜冇行埋。其實大家有冇遇過咁嘅問題呢？同埋你哋會用乜嘢方法處理？」

網友神回應：

杜蘭：我就冇遇過咁嘅問題，因為做完後我老婆一定會瞓喺度，等我一個人去沖涼，而我就會順手丟個套落坐廁，佢亦唔會問我點處理，總之就係咁簡單。

JoJo：你女友講得好有道理，事關海洋垃圾中就有安全套，而部分安全套雖然係由可降解物質所造，但降解都要一定嘅時間，並唔係話落水即溶。

芬妮：其實掉落垃圾桶又有幾麻煩呢？你咪用紙巾包住個套套掉囉，再唔係就用保鮮袋嘞。不過從呢個角度睇，又好似製造咗更多垃圾出嚟。

長夜：使乜用保鮮袋包住佢呀，將個用完嘅套套打結，跟住再塞番入個包裝袋度，然後再掉咪得囉。除非個套套上有異味啦，否則唔會話擺兩日就臭到好似條鹹魚嘅。