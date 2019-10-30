香港估估吓：知唔知香港有3大古剎

係，就係屯門青山寺、元朗靈渡寺與凌雲寺，並稱為「香港三大古刹」，所謂古剎就是年代久遠的寺廟。青山寺又名青山禪院，之所以被譽為三大古刹之首是由於據考證此處應為佛教在香港的發源地，早在1464年的《東莞縣誌》以及1688年、1819年的《新安縣誌》中也有記載，而正式的起源甚至可以追溯至5世紀南北朝時代。

杯渡禪師 隱居山林

據考古資料顯示，屯門早在6000前新石器時代中期已有人聚居，到了唐朝時更是屯兵之地，外國人都要在此辦理登岸手續。傳說南北朝劉宋年間（420至479年）有位具有法力的禪師乘坐大杯渡海來到這兒，故有「杯渡禪師」之稱，他於山中修行並將佛法宏揚大眾，被視為第一位將佛教傳入香港的人，而他隱居的山林正是今日青山禪院的所在地。

百年古寺 氣派盡現

相傳杯渡禪師一直留在屯門，直至晚年才返回東南亞，而他居住的岩洞就繼續受到信徒供奉參拜，據說7世紀時達摩祖師亦曾到訪，可見岩洞雖然偏僻卻成為佛教徒的朝聖地，並在附近興建寺院，宋朝時稱作「斗姆宮」，到了元代則易名「青雲觀」。直至1914年陳春亭獲屯門陶氏族人委任成為青雲觀主持，4年後他皈依佛教，改法號「顯奇」，購入了青雲觀旁的土地重建佛寺，青山禪院終在1920年代落成。

青山禪院現有5座殿堂和門樓被列為一級歷史建築，包括牌樓、山門、地藏殿、護法殿和大雄寶殿，另有多座二級和三級歷史建築，在2011年耗資3,000萬完成復修，無論是否佛教徒都值得參觀這座極具氣派而又古色古香的古寺。