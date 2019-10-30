家樂事：間隔小改動　打破悶局

兩房門並排，猶如一副眼鏡似的，俗稱「眼鏡房」。這種間隔因門位較多，客廳的牆身少，往往在擺放家具上會有難度，還會衍生採光不足的情況，但其實只要在間隔規劃上作出改動，問題不難解決。像今次介紹的單位，屬典型的「眼鏡房」間隔，經過設計師的重新布局，將飯廳和其中一間房的位置互調，從而擴大了電視牆，不但成功化解原則存在的缺點，而力求舒適的布置，更展現出一陣北歐風。

這個兩房一廳的單位位於牛頭角，面積391平方呎，屋主是一位單身女士，希望有個舒適的生活空間，遂找來設計師Dick Chan協助。客廳以灰藍色主調配襯簡約線條，加上選用了偏現代北歐風格的Zinlife家具，成功帶出富現代感的悠閒氛圍；梳化旁放置了特別設計的圓角高櫃，方便收納麻雀枱，既整齊又美觀。另外，因其「眼鏡房」間隔，令客廳出現了採光不足的問題，而且電視牆相對狹窄，放不到尺寸較大的電視機，於是設計師把原有飯廳改為衣帽間，加闊電視牆身至4呎，使其足以擺放大電視。至於飯廳，因空間不算大，所以設計師特意訂造了L形長椅，使餐枱可貼近長椅擺放，座椅位置更可打開來擺放東西，增加收納空間。

值得一提，設計師對於細節的處理別具心思，以睡房為例，他把睡房的局部地台升高5吋，又加建了一個滲光儲物矮台，床邊的梯級邊位更加設了LED燈，方便女主人於晚間上落。其次，考慮到女性的力氣較小，因而選用了電動油壓床及窗台油壓櫃，令開關過程變得輕鬆。

單位資料

位置：淘大花園

面積：391平方呎

間隔：兩房一廳