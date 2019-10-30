Panasonic mini NI-FS750　掛熨平熨2合1　功能Level Up

【營業資訊】Panasonic掛熨mini自推出以來，因其獨特造型及貼心功能，一直深受用家喜愛。現隆重推出新一代掛熨mini NI-FS750，顏色造型大變身以外，熨衫效能更大大提升，更能滿足用家需要。

Panasonic全新掛熨mini NI-FS750對比上一代型號縮減高達20%預熱時間，達致24秒特快預熱，輕鬆高效除皺，為你繁忙的早上騰出更多時間。水箱容量比上一代亦加大一倍至100毫升，能夠持續提供高達8分鐘*的高溫蒸氣，方便熨燙多件衣物。新增3倍強勁蒸氣模式，有效去除頑固皺摺同時除味殺菌。

NI-FS750掛熨平熨技術同樣出色，垂直掛熨時可360°全方位熨衣。獨特吸水泵設計，蒸氣無死角輸出，配合6個蒸氣輸出孔，平熨或掛熨也能快速去皺。獨有的低重心設計，能減低掛熨時用家手腕的負擔。隨機附送水杯及耐熱底座，更設有60分鐘自動關機功能，設計安全可靠。

產品規格

型號 NI-FS750

功率 950W

顏色 銀、玫瑰金

蒸氣量 約每分鐘11g

蒸氣持續時間 約8分鐘*

預熱時間 約24秒**

底板 陶瓷塗層

重量 約870g***

尺寸 (寬×深×高) 約 16×8×13 cm

電源線長度 約2.5m

配件 耐熱底座、加水杯

*視使用情況而異

**若使用平熨功能，建議預熱時間約為50秒。

***不含底座

建議零售價: HK$798

網址：www.panasonic.hk