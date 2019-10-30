2019長隆萬聖節　升級感官挑戰驚悚互動嚇到埋身

【特約報道】由廣州長隆度假區打造的一年一度大灣區大型「長隆萬聖節」，現正降臨廣州長隆歡樂世界，每晚都有猛鬼恭候，邀請你一同勇闖各大鬼域。今年的鬼魅氣氛更濃，八大傳奇鬼王將盛裝出遊，穿梭十大鬼屋聯手將你嚇破膽，更有多個演藝節目及超動感遊樂設施全面開放至深夜，一於同朋友一齊入去睇吓搞乜鬼啦！

為測試大家的心臟強度，今年全新的「木偶大師」鬼屋特意邀請國外專業團隊打造，場內設有多個實景現場，一陣陣血腥腐化的氣息飄浮在空氣中、散落在不同角落的木偶肢體和奇特肢體標本，為你帶來恐怖視覺刺激，當鬼王與你近距離接觸時，切記不要過分驚慌、以免觸動「某人」神經……

而由擅長施展幻術的新鬼王暗黑惡魔掌管的「詛咒之屋」，則坐落在陰暗樹林深處，鬼怪們會隨時出現在你身旁。記緊入屋後的每一步都要屏住呼吸，小心驚動鬼怪。如果聽到外面傳來陣陣尖叫聲，請保持冷靜，因為在大屋旁的「四號月台」內，地鐵車長巴厘、喪屍工人正在為你準備驚嚇列車，等緊你來一趟驚悚之旅。

挑戰了多個不同驚嚇程度的鬼屋及鬼王關卡後，想輕鬆吓可以睇睇巡遊派對，日夜兩個巡遊各有不同，睇晒2次都唔覺悶。園內更為大家悉心準備了各項萬聖主題飲料及料理，仲有萬聖市集、主題商店畀你盡情Shopping，仲唔快啲同朋友一齊加入嘩鬼行列！