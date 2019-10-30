【Halloween食甜啲】萌趣黑白木乃伊

萬聖節木乃伊焦糖蛋糕： 配上焦糖蛋糕身體的迷你木乃伊，唔得人驚之餘，反而有點可愛。 （張群生攝）

提到木奶伊，大家可能聯想到大量布條包實的乾屍，感覺都幾恐怖。不過由灣仔一間五星級酒店行政糕餅總廚Smita Grosse教大家炮製的萬聖節木乃伊焦糖蛋糕，非但不可怕，仲Cutie到唔捨得食落肚。

大廚棄用白朱古力而改用朱古力蛋糕及焦糖製作木乃伊的身體，令黑白視覺效果強烈。她亦教大家煮焦糖的貼士，就是將糖和水煮至剛聞到少許焦香香味時，才加入其他食材拌煮，忌廉最好預先整暖再加入，就不怕影響焦糖的溫度。

淋上朱古力漿做鏡面後，利用白朱古力波做出木乃伊的頭部，大家亦可利用朱古力漿為它點睛，最後再加少許裝飾便完成，焦糖香氣配上濃郁的朱古力蛋糕，味道相當夾。

朱古力海綿蛋糕材料：

蛋黃 235克

糖 240克

蛋白 250克

蛋糕粉 50克

粟粉 50克

可可粉 55克

室溫牛油 125克

榛子忌廉材料：

忌廉 200毫升

榛子醬 50克

魚膠片 2片

雲呢拿籽 1條

焦糖榛子醬材料：

糖 300克

水 100毫升

葡萄糖 50克

蛋黃 150克

忌廉 620克

雲呢拿籽 1條

榛子果仁糖 300克

焦糖慕絲材料：

糖 250克

水 100毫升

暖忌廉 500毫升

蛋黃 132克

魚膠 18克

已發打忌廉 750克

鹽 2克

其他材料：

黑朱古力漿 適量

白朱古力波 適量

裝飾 適量

做法：

1.海綿蛋糕材料中，將蛋黃和120克糖發打至濃稠，蛋白和120糖發打至企身，蛋糕粉、粟粉、可可混合，分批加入蛋黃混合物，再加入蛋白，最後加入牛油拌勻，倒一半分量入模具，以攝氏170度焗10至12分鐘。

2.榛子忌廉材料中，先將忌廉、榛子醬和雲呢拿籽混合，加入變軟魚膠片混合至溶掉。

3.焦糖榛子醬材料中，糖加水慢煮成焦糖，加入葡萄糖和220毫升忌廉攪拌勻熄火。將餘下忌廉、蛋黃、雲呢拿籽混合，和焦糖拌勻成焦糖醬，抽出200克焦糖醬和榛子果仁糖混合。

4.焦糖慕絲材料中，糖加水慢火煮成焦糖，加鹽及暖忌廉拌勻熄火。1/3焦糖加入蛋黃攪拌，然後倒回焦糖忌廉的鍋內，加入魚膠拌勻，待涼至攝氏40度，加發打忌廉混合。

5.海綿蛋糕切小圓形，放在圓形蛋糕模底，依次序放入榛子忌廉、焦糖榛子醬、焦糖慕絲後，放雪櫃冷卻凝固，離模後淋黑朱古力漿，放上白朱古力波和裝飾便成。