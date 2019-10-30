三界五行：智能手機 有大智慧

智能手機的發明，為人類帶來不少方便和樂趣，甚至改變了世界。智能手機可以代替固網電話、長途電話、電報、傳呼機、時鐘、手錶、唱機、相機、電視機、錄影機，可以處理網上銀行、購物、購票、預約等……

有利必有害，智能手機使用方便，但如果使用不當，或不小心，會造成財物損失（網上詐騙每年以億元計）、身體受損（眼睛、頸椎、手部、神經、不育、癌症），甚至死亡（每年全世界有數以萬計的人，因走路玩手機或駕駛時使用手機而喪生）。更有教育家這樣說，要小孩子成績下降，沒有比玩手機更簡單的方法。

但是，智能手機身上有許多智慧能提升人類智慧。世上有些人不缺錢，但至今仍使用第一代手提電話，原因很簡單，可以打出和接聽就夠了。我認識一位第一代的電腦工程師，理由更妙：這手機幾十年了，還能夠用，證明我選購時有眼光。

手機要充電，而且不要在完全沒電才充電，否則會傷機，這智慧用在養生，可以益壽延年，人不能渴了才飲水，餓壞了才進食，累到不能動才睡覺。手機不要一邊充電一邊使用，人類不能在充電（休息）時工作。

手機要經常刪除佔用內存的多餘東西，否則會拖慢手機的運作，人也要經常「歸零」，忘記那些無價值或不愉快的回憶，否則，拖慢前進步伐，甚至提前衰老。

方向宇