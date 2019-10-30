今晚食乜：蟹粉響鈴卷　老幼咸宜

大閘蟹不但好味而且營養豐富，單是蟹肉就蘊含大量蛋白質及礦物質，對促進新陳代謝、抗氧化及增強抵抗力也有功效。不過大閘蟹膽固醇卻偏高，根據世衞資料顯示，一名健康成年人每日不宜吸收超過300毫克的膽固醇，但一隻大閘蟹的膽固醇含量平均已達180至220毫克，食兩隻蟹已經超標，所以還是少食多滋味為妙。難得食蟹當然要一家人開心Share，銅鑼灣百德新街一間連鎖上海餐廳的廚部行政總廚王耀文師傅不但教大家自製蟹粉，而且分享了老幼咸宜蟹粉響鈴魚蝦卷的做法，每人食兩條既滿足又不怕超標。

蟹粉材料：

蟹黃 50克

蟹身肉 25克

蟹腳 15克

蟹鉗肉 10克

薑粒、葱頭 20克

玫瑰露、花雕酒 各15克

葱油、清水 各100克

胡椒粉 少許

響鈴卷：

腐皮 1張

魚蓉 130克

蟹粉 60克

蝦肉 50克

鹽、糖 各少許

做法：

1. 先製作蟹粉，爆香薑粒與葱頭，將蟹黃炒至出油。

2. 放入蟹肉、蟹腳及蟹鉗肉同炒。

3. 以玫瑰露、花雕及胡椒調味。

4. 撈起蟹粉，隔油後再炒一次，加水煮至入味。

5. 接着製作響鈴卷，將蟹粉、魚蓉及蝦肉撈成餡，鋪在腐皮上。

6. 捲成腐皮卷，蘸粉漿後落鑊炸脆。