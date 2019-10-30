零糖朱古力　減肥都食得

都說女生有另一個甜品胃，可見女生對甜品的熱愛。女生無論是喜怒哀樂都喜歡吃一口甜甜的來緩解一下，但是吃甜的會胖，胖了會不開心，不開心又想吃甜的，真是人生的終極循環。針對這個問題，現在有解決方法了！日本樂天LOTTE最近推出一款「suger free chocolate」零糖朱古力，還有其他「Zero 零糖」系列零食，都是以零糖、低熱量為賣點，真是零食女孩的福音呀。

這次樂天LOTTE推出的「Zero 零糖」系列甜點有8樣產品，包括黑朱古力、牛奶朱古力、方塊朱古力、鹹餅乾、朱古力餅乾球、可可奶油餅乾，朱古力脆片雪糕和雲呢拿蛋糕夾心雪糕 ，可以任君選擇，而且無論是哪一樣100克的糖含量都不超過0.5克，勉強都符合「無糖」的標準。

有網友試過這個系列的甜品後稱「吃下去的瞬間感到懷疑真的沒有糖嗎？」、「不是真的甜，是恰到好處的甜味」。而要達到這個效果，就是用糖醇和甜味劑取代了沙糖， 而糖醇的熱量比一般的糖類要低，也不會與口中的牙菌斑產生反應，能降低因吃甜食而蛀牙的機率， 同時用LOTTE的獨家技術保留正常的甜味，所以這個Zero系列才會與其他甜品沒甚麼差別。而牛奶則是用了不含乳糖成分的，就算平時有乳糖不耐症、不能吃太多含乳甜點的人也能享用。 不過糖醇並非天然食品，因此不宜過量食用喔。

從此，大家在減肥的道路上又能輕鬆一點啦，不過所有的追求都貴在堅持，捷徑還是少走一點吧。