賽道Only　Ferrari全新488 GT3 EVO 2020

全新發表的Ferrari 488 GT3 EVO 2020 賽車，將於2020年代表車隊征戰國際GT錦標賽中的各大主要賽事。（互聯網）

在剛過去的Ferrari Finali Mondiali活動中，法拉利在意大利Mugello賽道上，帶來全新488 GT3 Evo 2020賽車。此車型將於2020年代表車隊征戰國際GT錦標賽中的各大主要賽事。

新488 GT3 Evo 2020賽車的車身空氣動力學設計經改良及裝上全新Evo套件。車廂焦點落在由法拉利攜手Sabelt公司為GT3車型及GTE車型共同研發的全新賽車桶椅上，配上全新安全帶及搭扣，不僅更加堅固耐用，更成功實現了2.4kg的減重。

新車沿襲前代賽車所搭載的90°雙渦輪增壓V8引擎，在全新引擎管理系統的協助下，儘管性能與零部件保持不變，扭力傳輸更加流暢和精準。

此外，廠方特別新增24小時/耐力賽（24H/Endurance）組件供有興趣參與耐力賽的法拉利車主選配，包括適用於勒芒賽事的4500 lumen LED前大燈及帶警示燈的加油完成感測器等。