3招技巧　Halloween影鬼相

萬聖節（Halloween）將近，當然要走出街扮鬼扮馬應吓節，仲要影番輯搞鬼相集。以往要影夜間靚相基本上一定要帶相機，好在依家智能手機夜攝功能愈來愈進步，當然仲要配合些少技巧，輕鬆喺Halloween影出搞鬼靚相！

第1招：手動模式推ISO

Halloween一般都係夜晚先出動，黑暗環境一向係拍攝的大挑戰，系統一般就會將自動快門調慢，所以相片好容易影到鬆郁朦！想清晰影到人物以及景物，其中一個方法就就係將感光度（ISO）盡量調高，並同時保持快門速度。而大部分手機都設有手動或專業模式，可以手動調校ISO，用法簡單。

第2招：自製恐怖燈光

想Halloween相片的恐怖指數上升，單靠妝扮、道具梗係唔夠，但要加強恐怖感就可以靠手機。首先可以玩燈光效果，用家可以先下載《Screen Flashlight》類的程式，將整個屏幕變成不同顏色的燈光板，例如將手機屏幕變成綠色或紅色畫面，再當射燈照射人臉，驚嚇程度即時提升。

第3招：DIY驚慌鬼影

夜晚見到鬼影，相信大家都會驚一驚。其實呢個效果都可以用App自製，例如《Multiple Phone Blender Double Exposure》，再將一眾Halloween的搞鬼、驚嚇相片堆疊形成鬼影效果，一樣咁有Feel。