今個秋冬AAPE+®分別以「ATHLETIC AAPE+®」及「MOUNTAIN PLACE」兩大主題，打造出專為日常運動而設及以戶外功能性為重點的運動服飾。（互聯網）

當運動已經變得與日常生活不可分割的時候，即使走在潮流尖端的潮牌在設計上都難免要加入運動元素去配合，於去年春夏登場的全新支線AAPE+ BY A BATHING APE®（AAPE+®），服飾設計正正就是將運動元素融入到品牌一貫的潮流風格當中。今個秋冬AAPE+®就分別以「ATHLETIC AAPE+®」及「MOUNTAIN PLACE」兩大主題，打造出專為日常運動而設及以戶外功能性為重點的運動服飾。

當中「ATHLETIC AAPE+®」服飾設計就對應熱愛跑步及健身的男士，系列單品以黑色作主調並配襯幻彩印花標誌點綴，當中包括：跑步羽絨背心、三層式複合面料外套、備有拉鏈及口袋設計的衞衣及保暖手套等等，最適合男士們於運動前後着用，整體設計貫徹AAPE+®的運動時尚美學。「MOUNTAIN PLACE」設計重點則以戶外功能性出發，採用POLARTEC、3M THINSULATE及THERMO等等機能性物料打造出多款保暖度高的設計，當中包括輕便針織羽絨、防風搖粒絨外套及多袋三層式風褸均配上搶眼鮮橙色，並融入反光設計的山系圖案及AAPE+®幾何線條點綴，凸顯系列服飾的所具備的戶外機能。