2019世界海岸賽艇錦標賽　國際好手雲集　全城投入賽艇狂熱

由大新銀行呈獻的「2019世界海岸賽艇錦標賽」將於11月1至3日在香港維多利亞港舉行，今年的主題為「一起樂與傲」。（客戶提供）

【特約報道】海岸賽艇是一項精彩刺激的活動，以往多在外國才可看到，今年香港市民有眼福了。由大新銀行呈獻的「2019世界海岸賽艇錦標賽」，將首次移師香港維多利亞港舉行。今屆賽事高手雲集，參賽人數亦是歐洲賽區以外歷來最多。除了緊張的賽事外，現場亦設世錦賽慶典活動，包括海岸賽艇展覽、遊戲攤位、體驗區及「Let's Row 'n' Rock」街頭音樂會等，讓大家全方位感受海岸賽艇狂熱！

維港舉行 一起樂與傲

賽會以「一起樂與傲」（Let's Row 'n' Rock）為是次世錦賽廣場的主題，希望將這個舉世矚目的世界海岸賽艇錦標賽和海岸賽艇運動向香港廣大市民推廣。「2019世界海岸賽艇錦標賽」將於今年11月1至3日在香港維多利亞港舉行，初賽和名次賽的航道長4公里，而獎牌賽的航道則長6公里，並設有轉彎浮標。賽事同時得到香港遊艇會全力支持，作為比賽場地提供與賽事預備及後續階段活動合作夥伴。

賽事共分七個項目，包括海岸男子及女子單人雙槳艇（一名賽艇手）、海岸男子及女子雙人雙槳艇（兩名賽艇手）、海岸男子及女子四人雙槳有舵艇（四名賽艇手及一名舵手），以及海岸男女混合雙人雙槳艇（兩名賽艇手，一男一女）。每一場比賽最多會有16艘艇同時作賽，起點設於銅鑼灣香港遊艇會，向中環十號碼頭和香港摩天輪進發，之後轉彎到近岸，沿中西區海濱長廊和添馬公園經過香港會議及展覽中心和金紫荊廣場後，返回香港遊艇會衝線。

亞洲首辦 近距離觀賞

今次是自2007年第一屆世界海岸賽艇錦標賽以來，賽事首次移師亞洲舉行。作為主辦城市，香港賽艇代表隊將派出23名頂尖賽艇運動員參與賽事，與約500名來自29個不同國家及地區的海岸賽艇選手一決高下。當中以法國為最積極參與的海外隊伍，參賽賽艇的數目最多。而海岸男子單人雙槳艇的參賽人數最多，是最受歡迎的項目。

今屆海岸男子單人雙槳艇賽事共有45名選手參賽，當中包括上屆世界金牌得主Eduardo Linares Ruiz。過往代表秘魯賽艇屬會出賽的Eduardo Linares Ruiz今年將會代表英國屬會參賽。同樣被視為獎牌大熱的上屆銀牌得主德國Lars Wichert及上屆銅牌得主意大利Simone Martini亦會同場較勁。海岸男女混合雙人雙槳艇同樣是本屆熱門項目，吸引共39支隊伍參賽。國際賽艇聯會主席Jean-Christophe Rolland表示：「設於維港的賽道不但使比賽更具吸引力，更能讓兩岸的市民及遊客近距離體驗海岸賽艇驚險刺激的特質。」

世錦賽慶典 豐富精彩

除了在維港兩岸欣賞比賽外，賽會亦會於中環海濱摩天輪附近的空間舉辦「世錦賽慶典」，舉辦與賽艇相關的遊戲及教育活動，讓市民有機會加深對海岸賽艇認識，同時可讓本地及外國觀眾感受香港具活力的一面。當中包括世錦賽廣場設三款大型拍照區、海岸賽艇展覽、遊戲攤位「救救海洋行動」、陸上賽艇及「Let's Row n Rock」街頭音樂會。

另外透過大新銀行的贊助，賽會特別邀請了一班來自「奧夢成真」的年輕人免費參加「賽艇訓練及維港賽艇體驗日」，藉此推廣賽艇運動及回饋本地社群。 此外，賽會合作伙伴世界自然基金會香港分會（WWF Hong Kong）聯同香港海事博物館舉辦「惜海洋 續未來」展覽，讓市民大眾認識香港水域的生物多樣性之餘，亦教導市民如何從最基本生活習慣開始，有效地保護珍貴的海洋。

活動詳情：

世錦賽廣場（第一階段）

日期：即日起至10月31日

地點：世錦賽廣場（摩天輪前空地，鄰近中環9、10號碼頭）

活動：三款大型拍照區及海岸賽艇展覽

世錦賽廣場（第二階段）

日期：11月2日及3日

地點：世錦賽廣場（摩天輪前空地，鄰近中環9、10號碼頭）

活動：三款大型拍照區、海岸賽艇展覽、遊戲攤位「救救海洋行動」、「陸上賽艇」、賽艇體驗區及「Let's Row n Rock」街頭音樂會

「惜海洋 續未來」展覽

地點：香港海事博物館（中環8號碼頭）

日期：即日起至11月3日（11月2日及3日免費入場）

開放時間：上午9時30分至下午5時30分 （星期一至五）

上午10時至晚上7時 （星期六、日及公眾假期）