英國巴斯　羅馬浴場有幾華麗？

踏入秋涼時分，不少旅客都愛出遊浸溫泉。來到英國英格蘭西南部薩默塞特郡最大城市巴斯（Bath），早於1987年登錄世遺的美麗之城，當中不可錯過的觀光熱點莫過於古羅馬時代遺留下來的大浴場遺迹The Roman Baths。話說當地於羅馬帝國支配時代便有關於溫泉的記載。不過，根據推測，早於羅馬人統治前（推斷為公元前9世紀），當地已經發現並利用溫泉，而昔日居於此地的凱爾特人（Celt）更將主泉源視為女神Sulis（即希臘神話女神Minerva）的棲息地，並設有神殿。後來於公元1世紀，羅馬人將這裏發展成溫泉城鎮，設有集合了蒸氣浴池、冷水浴池及按摩室等多項功能的溫泉設施，由於他們認為溫泉的養生及療養效能是神所給予的，所以場內亦設有祭祀用的神殿。雖然公元5世紀初期羅馬人的撤退令此鎮衰落，溫泉設施遭到荒廢之餘，後來更被洪水沙泥淹沒。不過12世紀之後，浴場得到了不同的修葺機會。

現時開放給旅客參觀的The Roman Baths，主要由聖泉、羅馬神廟、羅馬澡堂，以及旁邊的入口處、一樓露台和博物館所構成。當中最引人注目的部分，必定是中間位置供羅馬男士使用的露天大浴池。雖然現在這個大小像個泳池、水深1.6米的浴池已不提供浸泡功能，但留心觀看水面，會發現仍有氣泡冒出，而且池水還是暖的，據講現時浴場遺迹每日仍有117萬升的泉水湧出。想知道更多浴場資料，由神廟改建而成的博物館可幫到大家，除了保留不少古老石牌，於走廊更會看到昔日的溫泉引水道。但我認為最有趣的，是展出從泉水及周邊搜集的寶石和咒語金屬片。前者是因為羅馬帝國時代，寶石飾品只以蠟來「鑲嵌」，而泉水的溫度卻會令蠟融化，寶石因而脫落。刻有拉丁文的咒語金屬片，則原來是當時社會有很多不公平現象，市民有冤無路訴下，遂刻下匿名字句給Sulis女神，希望有朝能討回公道！此外，浴場內16世紀才加設的女性室內浴場遺址，更特別加入了投影片段展示昔日的做Spa情景，叫人大開眼界呢！

The Roman Baths

地址：Roman Baths, Abbey Church Yard, Bath BA1 1LZ

營業時間：9:00am~5:00pm

入場費：￡18（約HK$182）起，網上預約￡16.2（約HK$164）起