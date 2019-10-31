【健樂事】南瓜超有營　6類人要識食

今天是萬聖節，當造的南瓜是時候出場了！除了化身Jack O-Lantern搞氣氛，南瓜也可融入不同應節菜式，為大家的味蕾帶來驚喜。

相傳原產於墨西哥的南瓜，別名多多，如番瓜、金冬瓜、金瓜、倭瓜、北瓜等，不但味道可口，更蘊含多種營養素，包括維他命E（維持皮膚細胞健康）、胡蘿蔔素（維持皮膚、毛髮及指甲健康）、維他命B雜（維持新陳代謝、神經系統、心臟、肌肉等機能正常運作）、鉀（預防水腫）、膳食纖維（促進腸道蠕動）等，是一種營養價值甚高的「超級食物」！不過，再有益的食物，也不能亂食、狂食，否則有機會弄巧成拙，想食得健康，以下6類人就要特別注意了！

1.有意減肥者

南瓜屬於較高澱粉質的蔬菜，當主食也沒問題，可為人體提供能量。以半碗南瓜計算，相當於1/3碗白飯，建議進食南瓜時，應扣減該餐的主食，否則有機會吸收過多碳水化合物，繼而導致肥胖。

2.腸胃欠佳者

雖然南瓜是高纖維食物，可促進腸道蠕動，預防便秘，減低患大腸癌風險，但如果連同薯仔薯、番薯或其他高纖維蔬菜一起進食，有機會令腸胃不適。

3.糖尿病患者

含膳食纖維的南瓜，能減慢腸道中糖分進入血液的速度，有助控制及平衡血糖水平，但糖尿病患者和血糖有問題的人士仍要有節制地進食，以老南瓜為例，糖分特別高，不利於血糖控制。

4.患有黃疸者

南瓜含豐富胡蘿蔔素，能對抗自由基，發揮美肌作用。胡蘿蔔素又可轉化成維他命A，有助護眼；但要注意攝入太多胡蘿蔔素，有機會令皮膚呈淡黃色，因此患有黃疸的人不宜進食。

5.患有腎病者

鉀質有平衡血壓和水分的作用，可預防水腫，而南瓜正正含豐富鉀質，但腎病患者不宜攝取過量，否則對身體造成負擔。

6.嗜食海鮮者

吃南瓜必須注意食物配搭，尤其是嗜食海鮮者要小心，因南瓜跟某些海鮮同時進食的話，可引致中毒，包括鯉魚、帶魚、鰹魚、螃蟹、鱔魚、蝦等。另外，南瓜和羊肉亦不宜同吃，因兩者均為熱性之物，一起吃可能會導致腹脹、便秘等。