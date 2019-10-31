華航「雙十一」推廣　飛台抵夾爽

【特約報道】中華航空公司開啟香港台灣航線，除了香港直飛台北、台中、台南及高雄外，亦可經台前往全球各大洲重要城市，並銜接集團公司華信至澎湖、花蓮、台東及金門各地。華航由即日起至11月12日舉行「雙十一」推廣， 這段時間購買香港出發至台灣機票會有優惠，適用航線包括台北、台中、高雄及台南，無論是單程、來回或OPEN JAW均適用，經濟艙票價折扣額度達到11%，而且今日起至2020年3月31日可以隨時起飛（留意有兩個時段不適用），咁正優惠，飛幾轉都抵。

查詢電話：2868 2299（華航香港客服中心）

「雙十一」推廣詳情：

•適用航線：香港出發至台灣（台北 / 台中 / 高雄 / 台南），單程、來回或OPEN JAW皆適用。

•折扣額度：經濟艙票價減11%

來回票價低至：

台北--HK$790起（未稅）、台中、高雄、台中--HK$850起（未稅）

•開票期限：即日起至2019年11月12日

•出發日期：2019年10月30日至2020年3月31日（2019年12月27至31日、2020年1月20至26日不適用）