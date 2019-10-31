姚望四方：用消費券讓遊客重臨

上周提到購物消費為香港旅遊重要的元素之一，短期內不會改變，亦無必要刻意去淡化，在目前旅遊業低迷的氣氛下，業界期望是盡快止暴制亂，恢復社會秩序。出外旅遊觀光，旅客首選是要治安良好、交通配套完善，現時香港狀況，的確難以吸引遊客重臨。

政府周三宣布推出獎勵計劃，每間旅行社在今年 11 月至明年 3 月每接待 1 名過夜旅客或出境旅客，都可以分別獲得 120 元和 100 元的現金獎勵，名額500個，每間旅行社的資助上限為 6 萬元。希望通過此計劃獎勵旅行社，對其招徠生意有幫助。但始終是杯水車薪，可說是聊勝於無，對復甦旅遊業幫助有限。

要幫助香港經濟，近期政府可參考一些海外城市的做法，向市民和遊客派發適用於零售、飲食、旅遊行業的消費券，以刺激消費。例如2008年金融海嘯期間，為了振興經濟，台灣向全民派發每人價值3,600元新台幣的消費券，為此舉債858億元。2009年杭州市向長三角地區的城市及港澳台市場免費發放240萬份總面值為1.5億元的杭州旅遊消費券，遊客在杭州可持券在指定旅遊景點、酒店、茶樓等旅遊服務場所使用。而消費券附帶有效期及使用範圍，應能有效地刺激市民和遊客進行消費。此外，本港不少導遊無工開、無收入，政府可考慮資助非牟利團體、弱勢社群組織本地遊，既可幫忙弱小又可帶動本地遊。

今次風波與金融海嘯、沙士疫情不同，旅遊業面對的前景更不明朗，要洗刷香港不安全、暴力的形象需要一個更長的過程，才能有復甦希望，確實任重道遠。

姚思榮

立法會旅遊界功能界別議員