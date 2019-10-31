【Halloween食甜啲】任合人都食得黃金小南瓜

2019年10月31日 12:30
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    萬聖節南瓜蛋糕：南瓜蓉鮮甜，帶有杏仁香氣，再加上無麩質製作，任何人都可品嘗。（張群生攝）
    來到萬聖節，外國周街都有真‧南瓜雕飾或南瓜燈，灣仔一間五星級酒店行政糕餅總廚Smita Grosse繼昨日教大家炮製萌趣木乃伊蛋糕後，今日就教大家製作食得的南瓜蛋糕。為了照顧麩質敏感人士，海綿蛋糕特別改用杏仁粉製作。南瓜方面，新鮮南瓜水分較多，所以加點罐頭南瓜蓉來平衡水分，製作會更方便。
    除了南瓜，師傅亦選用有秋天象徵的楓糖，在製作楓糖忌廉時，最好用手動攪拌機來拂打，可令忌廉更加香滑。中間夾層加入了核桃果仁醬，倍添口感。金黃小南瓜造型栩栩如生，清新而甜美。
    海綿蛋糕材料：
    杏仁醬 100克
    南瓜蓉 100克
    焗鮮南瓜肉 30克
    雞蛋 80克
    蛋黃 20克
    粟粉 10克
    杏仁粉 25克
    南瓜忌廉材料：
    忌廉 600毫升
    南瓜蓉 75克
    鹽 1克
    蛋黃 150克
    糖 150克
    魚膠片 4.5克
    核桃果仁醬材料：
    烤核桃 250克
    雲呢拿籽 1條
    糖 125克
    水 80毫升
    鹽 5克
    果仁醬 10克
    可可油 10毫升
    楓糖忌廉材料：
    忌廉 180毫升
    魚膠水 110克
    楓糖漿 200毫升
    意大利軟芝士 360克
    其他材料：
    朱古力漿 適量
    裝飾 適量
    做法：
    1.海綿蛋糕材料中，杏仁醬、南瓜蓉、焗南瓜肉和少許雞蛋攪成蓉，然後再加剩下雞蛋攪勻，放入杏仁粉攪至滑溜，模具中只倒一半分量，以攝氏165度焗14分鐘。
    2.南瓜忌廉材料中，忌廉、南瓜蓉和鹽以慢火煮熱，加入蛋黃、糖，維持攝氏80度煮熱，加入魚膠片煮溶待涼。
    3.核桃果仁醬材料的糖和水混合後煮成焦糖，加雲呢拿籽、鹽、烤核桃和果仁醬拌勻，待涼後加可可油攪拌成醬。
    4.楓糖忌廉材料全部混合，打至起泡及濃稠，放雪櫃約12小時或以上。
    5.蛋糕模內依次序唧南瓜忌廉、核桃果仁醬、楓糖忌廉再雪至凝固。離模後淋朱古力漿鏡面，加上裝飾便成。