【Halloween食甜啲】任合人都食得黃金小南瓜

萬聖節南瓜蛋糕：南瓜蓉鮮甜，帶有杏仁香氣，再加上無麩質製作，任何人都可品嘗。（張群生攝）

來到萬聖節，外國周街都有真‧南瓜雕飾或南瓜燈，灣仔一間五星級酒店行政糕餅總廚Smita Grosse繼昨日教大家炮製萌趣木乃伊蛋糕後，今日就教大家製作食得的南瓜蛋糕。為了照顧麩質敏感人士，海綿蛋糕特別改用杏仁粉製作。南瓜方面，新鮮南瓜水分較多，所以加點罐頭南瓜蓉來平衡水分，製作會更方便。

除了南瓜，師傅亦選用有秋天象徵的楓糖，在製作楓糖忌廉時，最好用手動攪拌機來拂打，可令忌廉更加香滑。中間夾層加入了核桃果仁醬，倍添口感。金黃小南瓜造型栩栩如生，清新而甜美。

海綿蛋糕材料：

杏仁醬 100克

南瓜蓉 100克

焗鮮南瓜肉 30克

雞蛋 80克

蛋黃 20克

粟粉 10克

杏仁粉 25克

南瓜忌廉材料：

忌廉 600毫升

南瓜蓉 75克

鹽 1克

蛋黃 150克

糖 150克

魚膠片 4.5克

核桃果仁醬材料：

烤核桃 250克

雲呢拿籽 1條

糖 125克

水 80毫升

鹽 5克

果仁醬 10克

可可油 10毫升

楓糖忌廉材料：

忌廉 180毫升

魚膠水 110克

楓糖漿 200毫升

意大利軟芝士 360克

其他材料：

朱古力漿 適量

裝飾 適量

做法：

1.海綿蛋糕材料中，杏仁醬、南瓜蓉、焗南瓜肉和少許雞蛋攪成蓉，然後再加剩下雞蛋攪勻，放入杏仁粉攪至滑溜，模具中只倒一半分量，以攝氏165度焗14分鐘。

2.南瓜忌廉材料中，忌廉、南瓜蓉和鹽以慢火煮熱，加入蛋黃、糖，維持攝氏80度煮熱，加入魚膠片煮溶待涼。

3.核桃果仁醬材料的糖和水混合後煮成焦糖，加雲呢拿籽、鹽、烤核桃和果仁醬拌勻，待涼後加可可油攪拌成醬。

4.楓糖忌廉材料全部混合，打至起泡及濃稠，放雪櫃約12小時或以上。

5.蛋糕模內依次序唧南瓜忌廉、核桃果仁醬、楓糖忌廉再雪至凝固。離模後淋朱古力漿鏡面，加上裝飾便成。