經典駝色　一穿即刻變高級

擅長Less is More簡約美學的Theory，以簡約的設計和利落的線條，搭配高品質面料，為女性打造高顏值又時髦的駝色服裝。駝色樽領毛衣、美麗諾羊毛開胸外套和西褲（張群生攝）

無論秋冬季流行甚麼顏色，有一個顏色是永遠不會被擊退，且深受潮人愛戴，那就是駝色。溫暖的駝色屬於愈簡單愈高級的一個色系，與簡約設計是天作之合，順理成章成為紐約品牌Theory今個秋冬系列的主打色調之一。擅長Less is More簡約美學的Theory，以簡約設計和利落線條，搭配高品質面料，為女性打造高顏值又時髦的駝色服裝。

Theory秋冬系列柔軟的絨布、茄士咩、美麗諾羊毛等優質面料，令駝色展現精緻、低調的奢華感，當中自然不少得高級感的駝色大衣，還有線條利落的西裝、西褲、連身裙和半身裙等職場裝扮，每個款式都耐看不易過時，是上班女性衣櫥必備。此外也有溫暖舒適的開胸外套、圓領和樽領毛衣等，無論是優雅與休閒的搭配，都能穿出不一樣的隨性感。

駝色紅遍歐美街拍，但對於膚色偏黃的亞洲人就要小心選擇，因為駝色與亞洲人膚色很接近，其實駝色有很多種，最重要是避免選擇跟自己膚色接近的駝色，這樣會無法穿出駝色的氣質。偏黃膚色忌穿淺駝色，宜選擇較深如焦糖或偏啡的駝色，既顯白又穿出氣息。偏黑膚色就適合選擇亮度較高的淺駝色，除了可以提亮，與膚色鮮明反差才可穿出氣質。