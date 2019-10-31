三界五行：不失時機　增強體質

在立冬前，把握時間保養好身體，是健康長壽的關鍵。（互聯網）

日子過得很快，「秋老虎」的餘威尚未完全收斂，秋季最後一個節氣「霜降」已經過去，下月8日就是冬季第一個節氣「立冬」了。

「霜降」後，「立冬」前，引起古代文人墨客的感觸。唐代詩人韓偓晚年大熟之時寫了《已涼》：「闌桿外繡簾垂，猩血屏風畫折枝，八尺龍鬚方錦褥，已涼天氣未寒時。」

這位韓偓是神童，十歲曾即席賦一首詩呈給姨丈李商隱過目，當時高朋滿座，韓偓並不怯場。李商隱看後讓韓偓朗誦給世叔伯聽，隨即寫了一首詩以資鼓勵，其中有這一句：「雛鳳清於老鳳聲」，盛讚小朋友比他更有才情。

李商隱可以寫得出「夕陽無限好，只是近黃昏」；「身無彩鳳雙飛翼，心有靈犀一點通」；「春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾」……這些不朽名句，卻如此推崇韓偓，可知其潛質。

充滿詩情畫意，溫馨浪漫的睡房中，已涼天氣未寒時，那張用龍鬚草編織的八尺大蓆上，加了一張繡錦床褥，這樣的天氣，令人又愛又惱。

宋代女詞人李清照，寫了前無古人後無來者的「尋尋覓覓，冷冷清清，淒悽慘慘戚戚，乍暖還寒時候，最難將息……」

在乍暖還寒的深秋日子，如何適應？如何養生？是一個難題。但是中醫認為，把握冬前這段時間保養好身體，是健康長壽的關鍵。

方向宇