【全港酒店優惠大包圍】港島篇：星級酒店至筍搶攻

以前大家去酒店，最多只是惠顧自助餐或做吓Spa，近月各大酒店不約而同推出多項超抵優惠，由酒店住宿到餐飲都有，啱住又啱食，小記一連三日，港島、九龍、新界大包圍介紹各區酒店着數優惠，今日先介紹港島星級酒店有咩着數先。

【A】

位於中環香港四季酒店由即日起至2020年年1月5日，推出周末度假住宿優惠，客人只要在星期五、六、日期間入住，除了可享85折訂房折扣入住1晚豪華山景客房外，還包大堂The Lounge雙人美式早餐，以及延遲退房至下午4時、美甲吧指甲護理8折優惠，更可用優惠價格選擇不同的升級禮遇，如付多HK$200升級至豪華海景客房，又或以優惠價格享用米芝蓮三星法國餐廳專享2位成人晚市套餐或米芝蓮三星中菜餐廳享用2位成人晚市套餐等，絕對是周末優質度假享受。

臨近聖誕，若然想開開心心過一晚，由即日至12月31日，只要客人提早7日預訂客房，便獲85折優惠。即使12月24至25日都有折扣，想訂房就要快手了。

【B】

有去開酒店食自助餐的都知，人頭每位閒閒哋都要4、5百蚊，一些星級酒店連加一更隨時近千元，而銅鑼灣富豪香港酒店咖啡室推出的「活海鮮‧燒蠔自助晚餐」就由即日至11月30日期間，客人惠顧時讚好酒店官方Facebook便享55折優惠，變相3百多元便歎到星級酒店的豪華海鮮自助餐了。

【C】

由現時至11月30日，位於黃竹坑的如心南灣海景酒店就推出住一晚送自助早、晚餐，超筍！酒店最平只要訂一晚都市客房住宿（HK$995起），即時包埋指定餐廳享用雙人自助早餐及自助晚餐，餐廳更推出「Dock-to-Dish南區魚市場鮮味之旅」自助晚餐，大家可以狂擦海鮮，計番條數，兩個人平均都只是幾百元就有得住又有得食，相當抵！

【D】

迎年興健身做Gym，如果想享受酒店住宿連玩星級健身會所的話，入住中環‧石板街酒店應該可以滿足你的願望。酒店由即日至12月22日、逢星期五、六、日推出住宿優惠，客人只要畀最低HK$1,999起入住高級客房，除可免費使用中環Goji Studio健身會所，更可以於酒店意大利餐廳及酒吧享用精緻午膳套餐和早餐（適用於星期六、日）。食飽再於旁邊石板街漫步，有遠離都市煩囂的錯覺。

【E】

位於灣仔的灣景國際最近推出三重免費住宿優惠，只要在官方網站訂房及輸入訂房編碼「FNBCR」，就可以有預訂的免費優惠，包括2人自助早餐、客房升級和延遲至下午3時退房，而且住房期間還送HK$200餐飲券。

此外，酒店餐廳由11月至2020年1月期間更推出「鮑魚．海參．花膠」自助晚餐，選用鮑魚、海參和花膠等矜貴食材作主材料，炮製成多款美饌。於不同月份預訂自助餐更享不同優惠，如11月1日至30日期間在網上預訂，成人價錢最低只需HK$378起（原價HK$508起），而且還可獲贈紅酒1杯，惠顧客人中有壽星的話，全枱每位按免付加一，優惠價再減HK$30等，大家又點可以錯過呢？