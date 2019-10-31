萬聖節仲未安排好節目？唔想出街同人逼餐懵？不如約齊好友開搞鬼電玩派對！任天堂新作《路易吉洋樓3》（Luigi's Mansion 3）將於10月31日登錄Switch平台，最多可以8人暢玩，在恐怖高塔內限時打倒鬼怪，或在遊樂園模式分成兩隊對戰，可玩性大大提升。

《路易吉洋樓3》的故事舞台是一間充滿鬼怪的酒店，描述路易吉與瑪利歐、碧姬公主等人，被邀請到酒店過夜。原來酒店老闆是「害羞幽靈王」的粉絲，當路易吉不疑有詐在酒店睡覺時，一眾同伴被抓進畫裏。主角為了拯救同伴，拿起鬼怪吸塵機在酒店內進行冒險。他手上的鬼怪吸塵器，能發射空氣吹走鬼怪或家具，或者將鬼怪吸住摔倒，需要活用吸塵機來過關。當面對不能越過的鐵欄或陷阱時，玩家可將主角由路易吉切換成傀易吉，這綠色果凍狀身體能穿越物件，更可協助玩家對付鬼怪。

除了故事模式外，遊戲最吸引是提供8人同玩的遊樂園模式，玩家將分為路易吉隊和傀易吉隊對戰。當中遊戲「水泡搶金幣」，角色會坐在泳池水泡上，利用吸塵器操控水泡拿取金幣。另一遊戲「加農炮發射」，需要以吸塵器吸住炮彈，然後使用大炮射向目標。至於「墓地激戰」要用吸塵器鬥快鬥多打敗鬼怪。8人還可協力挑戰「恐怖高塔」，在限時內打倒所有鬼怪以及解決難題，幾考玩家合作性。

Switch其實亦有推出恐怖遊戲，好似《死印》（Death Mark）有關一個都市傳說，只要身體出現奇怪印記便會離奇死亡，主角要為解開身上詛咒而進行調查。而《深夜迴》（Yomawari: Midnight Shadows）講兩個女孩迷路走散，深夜中隱藏着令人毛骨悚然的鬼怪，冒險由此而起。