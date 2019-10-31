超「芝」味 ！　特式釀雞胸

2019年10月31日 17:00
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    啖啖芝士和肉香的Hasselback Chicken，趁熱吃最美味。（互聯網）
    類似手風琴造型的焗薯（Hasselback Potato）近年相當普遍，IG@ibreatheimhungry就教大家製作豐富口感的Hasselback Chicken。雞胸𠝹開幾刀後以醃料拌勻，之後可以釀入芝士和火腿片，除了Provolone芝士外，大家也可選擇Mozzarella芝士，之後就可以烤焗。
    醬汁方面，溶化的Mascarpone芝士和牛油叮溶後，最後攪拌至順滑，再加調味料和酸辣的Pepperoncini辣椒碎，按個人喜好淋在雞胸上便完成。結實雞胸伴火腿的油脂和熔化芝士的甘香，再加上辛辣的醬汁，啖啖肉和芝士融合在一起，相信不愛吃雞胸的人也會被吸引。
    材料：
    雞胸　4塊
    Capicola火腿　3安士
    Provolone芝士或Mozzarella芝士　3安士
    橄欖油　2湯匙
    粗鹽　1茶匙
    黑胡椒碎　1/4茶匙
    蒜粉　半茶匙
    忌廉醬材料：
    Mascarpone芝士　4安士
    牛油　1湯匙
    粗鹽　1/4茶匙
    Pepperoncini辣椒碎　2湯匙
    羅勒碎　2湯匙
    做法：
    1.雞胸橫𠝹幾刀，但不要切斷雞肉。
    2.焗盤上倒入橄欖油，粗鹽、黑胡椒、蒜粉，放入雞胸拌勻。
    3.Capicola火腿片切半，芝士切條。
    4.將芝士和火腿片攝在雞胸𠝹開的位置內，以攝氏190度焗25分鐘。
    5.忌廉醬材料中，Mascarpone芝士和牛油叮溶拌勻。
    6.加鹽、辣椒碎拌勻，淋在雞胸上，灑羅勒碎裝飾便完成。
    網址：https://bit.ly/2Psao56