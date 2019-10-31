超「芝」味 ！　特式釀雞胸

類似手風琴造型的焗薯（Hasselback Potato）近年相當普遍，IG@ibreatheimhungry就教大家製作豐富口感的Hasselback Chicken。雞胸𠝹開幾刀後以醃料拌勻，之後可以釀入芝士和火腿片，除了Provolone芝士外，大家也可選擇Mozzarella芝士，之後就可以烤焗。

醬汁方面，溶化的Mascarpone芝士和牛油叮溶後，最後攪拌至順滑，再加調味料和酸辣的Pepperoncini辣椒碎，按個人喜好淋在雞胸上便完成。結實雞胸伴火腿的油脂和熔化芝士的甘香，再加上辛辣的醬汁，啖啖肉和芝士融合在一起，相信不愛吃雞胸的人也會被吸引。

材料：

雞胸 4塊

Capicola火腿 3安士

Provolone芝士或Mozzarella芝士 3安士

橄欖油 2湯匙

粗鹽 1茶匙

黑胡椒碎 1/4茶匙

蒜粉 半茶匙

忌廉醬材料：

Mascarpone芝士 4安士

牛油 1湯匙

粗鹽 1/4茶匙

Pepperoncini辣椒碎 2湯匙

羅勒碎 2湯匙

做法：

1.雞胸橫𠝹幾刀，但不要切斷雞肉。

2.焗盤上倒入橄欖油，粗鹽、黑胡椒、蒜粉，放入雞胸拌勻。

3.Capicola火腿片切半，芝士切條。

4.將芝士和火腿片攝在雞胸𠝹開的位置內，以攝氏190度焗25分鐘。

5.忌廉醬材料中，Mascarpone芝士和牛油叮溶拌勻。

6.加鹽、辣椒碎拌勻，淋在雞胸上，灑羅勒碎裝飾便完成。