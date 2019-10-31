本日日本：烈火無情！我的沖繩首里城回憶

喜愛好歷史與文化的我，日前到沖繩旅遊，當然少不了去首理城一趟。怎知今日卻得知，於凌晨突然起火，正殿、北殿、南殿等全部燒毀，實在教人惋惜不已！而參觀時的所見所聞，現今只能在腦海中回憶……

不說不知，沖繩主島原來也經歷過三國時代，於11至14世紀期間，島上分成北山、中山和南山三國，合稱三山時代。至1426年由首里按司尚巴志統一，並建立琉球王國，定都首里城達450多年，經歷了7代第一尚氏及19代第二尚王朝，期間發生了數次焚毀和重建；二戰時更因日本曾以此為地下基地而被美軍的密西西比號炮轟。如今眼前的，是1992年主建築復原後的面貌，2000年更被列為世界文化遺產。而首里城已開放超過20年，分免費和收費部分，前者寫着「守禮之邦」，貴為日本¥2,000紙幣圖像的守禮門是城區正式入口，再經過已登錄為世界遺產，認為是神殿入口的「園比屋武御獄石門」，以及設有中國石雕龍頭水口的「龍樋」，都是沿途旅客值得留意細賞的部分。

至於收費區，正正是2017年當局決定為日本唯一的朱紅色城堡來一次大翻新的區域，以天然漆塗製而成，被認為是一次「漆工藝作品」，並終於在今年年初完成。當中第一個看到的翻新部分正是收費區入口的奉神門，穿過那朱紅色木建大門樓，是地面以紅白相間，磚上有儀式官員記號的御庭，再從右邊南殿增設了尚氏歷代皇帝圖像和簡史開始了解，再於正殿內欣賞由清朝康熙皇帝所賜的「中山世土」的牌匾、台灣木雕大師葉經義參考多份文獻再重製的「御轎椅」，還有皇冠、飾品和書畫等製品等，配合參照中國紫禁城大和殿，以及金龍和獅子作裝飾的正殿外內裝修，加上新束束的朱紅色，盡顯出這琉球最大建築的王朝氣派。而每日早上8時25分，會有「御開門」儀式，主殿後的世誇殿每日會定時上演三場琉球傳統舞蹈和樂曲表演，或是在北殿的紀念品店買些手信……不過這些情景現在只能回味了。