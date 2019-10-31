靈敢侶情：自私口賤好過假惺惺

找朋友不需完美，待你真心和坦白便可以了。（互聯網）

話說我有一位朋友，大部分人都批評他個性自私、懶散、口賤。

這堆組合，很邪惡了對不對？但是，我超愛他，最信任他。

覺得我很奇怪？那讓我問問你，有沒有遇過以下的人︰

一、失蹤型︰口說會幫忙，但到你有需要時，他不見蹤影。

二、無私顯見私型︰經常把「無私」掛在口邊，但到利字當頭，她拿得最多，付出最少，還要自圓其說，合理化自己的自私。

三、楚楚可憐型︰跟你訴苦想你幫忙，到她拿下一切利益之後，偶然你真的有事而拒絕她一次，她就不滿意。原來，你是應份幫她的。

四、中立型︰口說自己重情義，總之絕對是有義氣之人，但到問題出現，他保持中立，說誰都不會幫，包括你。

你必定遇到過吧！

那為何我很喜歡那個朋友？

大家想一想，其實當你被人傷害時，所介意的，並非金錢或心力，而是被騙了又傷了的心，最終救不回，你還要恨自己太蠢。

所以，衰格從來不是要害，最可怕的，是假仁假義。

我不會要求朋友變完美、不需要他很多功能，我要的，只有真心和坦白。我希望在他面前，可以不用懷疑、防備和猜度。話說最近有一次，我要他幫忙，他竟然懶得婉轉和想藉口地乾脆地說「不」，於是，我亦不留情面地罵他太懶，他就笑得很衰地罵我要求多多。

我和他，都不會擔心對方積怨，怕就只怕罵得太吵，會笑到彎腰肚子痛。因而在這十多年以來，我們都可以沒有怨氣地黏在一起。

那我要跟他黏到何時？就等到一天，當醫生勸我：「周婆婆，你不適宜笑太多，會傷腰」為止。

周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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