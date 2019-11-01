Colourmix卡萊美　勁「秋」護膚優惠

【特約報道】秋高氣爽，呢啲天氣去行山野餐真係一流呀！最啱嗌埋朋友、屋企人一齊Gathering，影下相留低Memory啦！ 但通常一班人影相，唔好彩做埋揸機嗰個，皮膚狀況通通現晒形！點算好？ Colourmix卡萊美今期年度Super Sale，激減品牌有Estee Lauder、Gurelain、Laneige等等，養靚啲皮膚，Selfie仲洗乜Filter喎！快啲Like埋Colourmix 卡萊美Facebook專頁，緊貼最新優惠啦！

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