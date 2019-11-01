營事檔案：菠菜蘑菇雙豆沙律 高鐵素食

菠菜蘑菇雙豆沙律是一道非常清新且高鐵質的素菜沙律。（設計圖片）

近年潮流興健康飲食，亦愈來愈多人開始嘗試食素菜。不過很多人都會擔心食素容易缺乏鐵質，其實很多植物性的食物都含豐富鐵質，只要配搭得宜，素食也可以幫助我們補鐵。今次介紹的是一道非常清新且高鐵質的素菜沙律——菠菜蘑菇雙豆沙律。

【菠菜具抗氧化功效】

看似平平無奇的菠菜其實蘊含豐富的營養價值，菠菜含有豐富維他命C和胡蘿蔔素，兩者皆具抗氧化的功效，能延緩衰老。維他命C有助提高身體的免疫力，亦能夠幫助身體吸收鐵質及製造骨膠原。而胡蘿蔔素經身體吸收後會轉化為維他命A，有預防眼部疾病的功效。菠菜本身也含豐富鐵質，這次選用的BB菠菜，每100克菠菜有大約2.7毫克鐵質。

【蘑菇蛋白質豐富】

蘑菇除了口感可以媲美肉類，亦含有豐富的蛋白質，提供人體不能製造的必須胺基酸，有助維持身體機能，並促進體內細胞的更新。蘑菇含維他命D，能夠幫助身體吸收鈣質，維持骨骼健康。另外，蘑菇含有麥角硫因，是一種人類無法自行製造的抗氧化物，能有效對抗自由基對身體的侵害，有助預防癌症和心血管疾病。

【雙豆補鐵良品】

紅腰豆及鷹嘴豆的脂肪低，含豐富的植物性蛋白質，相比起動物性蛋白質的食物，豆類飽和脂肪的含量較低，大家可以選擇用來代替肉類。此外，這兩款豆是素食者的補鐵良品，每100克紅腰豆及鷹嘴豆分別含有2.1及1.8毫克鐵質，有助身體製造紅血球，預防缺鐵性貧血而引起頭暈丶疲倦等徵狀。

【菠菜蘑菇雙豆沙律】

材料：

BB菠菜葉 100克

蘑菇 1碗

罐裝紅腰豆 半罐

罐裝鷹嘴豆 半罐

車厘茄 5粒

醬汁：

橄欖油 1茶匙

黑醋 1-2湯匙

蒜頭 2瓣

鹽 1/2茶匙

糖 1/2茶匙

黑胡椒 少許

做法：

1.洗淨菠菜葉丶蘑菇及車厘茄，蘑菇切片，車厘茄切半，備用。

2.紅腰豆及鷹嘴豆隔去水分，備用。

3.以中火把鑊燒熱，加入少許油，將蘑菇炒熟，盛起待涼備用。

4.將所有醬汁材料混合攪勻。

5.把菠菜葉丶蘑菇丶車厘茄丶紅腰豆及鷹嘴豆混合，淋上醬汁拌勻即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。