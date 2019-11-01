FoodieCurly鬈毛妹：故宮博物院的張大千餐單

張大千，國畫大師，大家又可會知道，原來他也是位吃貨？張先生曾經說過：「以藝術而論，我善烹飪，更在畫藝之上」，他愛宴客，更會提筆寫下當日菜單贈送給客人，蔣介石、張學良等都收過他的親筆菜單。

芸芸菜系之中，張大千尤其喜歡川菜，因為他是四川人，想一試其川菜餐單，不用回到過去，還可以走到台灣故宮博物院旁邊的故宮晶華，酒店用了半年時間研究張大千的飲食習慣，推出共有13道菜的大千宴，每位NT$2,000。

在宴席開始之前，田師傅教我們做了個故宮國寶翠玉白菜 (凡預訂大千宴都可以學做)，這是一道甜品，用抹茶味麵糰包着蓮蓉，做出白菜的模樣，真的有點難度，我做了兩棵毁容版的，有些朋友比我更hea，壓扁做成了椰菜就算，笑死我。

說回大千宴，先來了幾道前菜：雞油豌豆、紹酒㸆筍、粉蒸牛肉、豆瓣百頁、大千雞、蒜泥白肉，我最喜歡的是雞油豌豆，每粒豆都十分清甜，還沾上了雞油的香氣，單是摘豆仁和煸雞油，相信已花費不少時間。張大千在1962年著作的食譜《大千居士學廚》中，也介紹了這道菜，重點是要炒出雞油的香氣，以及經過高湯煨煮後豌豆溫潤的口感，據說他經常會做這道菜宴客。

我很喜歡吃蝦，所以「干燒明蝦」和「蝦油燴麵」都無得輸。前者採用了三椒 (辣椒、胡椒、花椒) 與三香 (葱、薑、蒜)，湯汁收乾之後，精華都被大蝦吸收，十分惹味；蝦籽麵吃得多，蝦油麵還是第一次嘗到，蝦油鮮香，同樣出色。

不得不提的是甜品「唐、仕女包」，其實是奶黃包，但當蒸籠一打開，裏面竟然是個唐代女人頭，真的嚇了一跳，拿來玩了很久才吃，給了我一個開心結尾。

大千宴

地址：台北市士林區至善路二段221號故宮晶華

鳴謝：台灣觀光局、晶華集團、台灣租借WiFi