【澳門尋味】寶島美食達人隱世美食之一

《癮食好日子》食譜作者米兒以識飲識食馳名，經常捐窿捐罅訪尋隱世美食，別小看澳門地方細細，卻深得她的歡心，一年最少也會「過大海」兩三次，堪稱半個澳門通。問她喜歡澳門的原因，她說：「澳門被聯合國教科文組織封為『美食之都』，薈萃了中外名廚的頂級手藝，也吃得到最庶民的尋常小吃。早餐可以在茶餐廳喝鴛鴦吃湯米，午餐品嘗米芝蓮級數的餐廳價錢較實惠，而晚餐當然不能錯過特色葡國菜，還有海鮮大排檔、水蟹粥等都令人難忘，偶爾想起又想飛到當地大快朵頤。」意想不到的是，令她印象最深刻的也是庶民美食。

足料雲吞 回味無窮

一如其他地方小店，開業超過20年的雄興泰咖啡室門面可謂完全沒有吸引力，但早餐及中午飯市時段經常座無虛席，靠的當然是食物質素。小小的茶餐廳有過百款美食可供選擇，單是飯類已有近50款，然而最出色的卻是粉麵類，配搭多達80種，招牌菜有瑤柱雞翼撈粗麵及雞湯米粉，但米兒最愛的卻是雲吞麵。「台灣餛飩多為純肉餡，皮容易泡爛，吃到最後就不好吃了。這兒的雲吞皮本身帶着微微的嫩脆口感，泡在湯裏久了也不會變爛糊，因為包入整尾現剝鮮蝦，咬下去鮮美的湯汁溢流口中，很是迷人。」

雄興泰咖啡室

地 址：新橋連勝馬路151號

查詢電話：（853）2821 2825