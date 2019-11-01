三界五行：秋季熱身　冬季運動

要養生，營養、睡眠、運動、心境、閒情，缺一不可。其中，傳統一直認為運動最重要。

中國古語說：「流水不腐，戶樞不蠹。」保持流動的水不會腐敗，經常開關的門不會生蟲；血液循環好，少疾病，關節常活動，人就靈活。西方講法是：「生命在於運動。」每天保持適當運動，胃口好，有利營養吸收；四肢感到少少疲勞，神經和腦袋放鬆，有利睡眠；在這三大前提下，心境一定好，這就有閒情逸致，去增加生活情趣。

本來，一年四季都應該做運動，但冬季堅持運動，對健康更有好處。「久坐傷身」，尤其是上了年紀，肌肉力量逐漸下降，這是自然規律，再加上「用進廢退」，肌肉少用了，加速退化，所以，無論再艱難再辛苦，也要動起來，「能夠行，就不要站；能夠站，就不要坐；能夠坐，就不要躺」。無能力作戶外運動就在家中踱步，即使拿柺杖、扶牆、要人攙扶，也要堅持漫步。「千里之行，始於足下」；「衰老由雙足開始」。久坐除了令雙腿肌肉無力、萎縮，還傷及心、肝、脾、肺、腎、腦、神經。

寒冷天氣，用暖爐、暖水袋，或躲在被窩裏取暖，倒不如跑跑跳跳，活動筋骨，血液循環改善，人就覺得暖了。跳跳繩，甚至搞搞家居清潔，出一點汗，可以驅走寒意。趁寒冬還未來，在這段日子熱一熱身，習慣了，到冬季運動的時候，不會稍微活動一下就心跳氣促。

方向宇