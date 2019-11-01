【全港酒店優惠大包圍】九龍篇：酒店優惠懶人包

九龍區集中了不少五星級酒店，很多不約而同推出住房或餐飲優惠，畀大家慢慢揀。

【A】

香港洲際酒店由現時至12月29日（12月24至26日除外），推出「旅俠」限定‧本地奢雅住宿體驗。只要持香港永久居身份證人士即符合資格，可用HK$2,455起的價錢預訂房間，於中午12時入住，直至第2日的下午6時才退房，少有的彈性。而且還可免費升一個級別的客房，包自助早餐，更可獲HK$1,000現金價值於餐廳、酒廊、房內用餐、房內迷你吧及I-Spa等地方消費。於酒店內的餐廳或酒廊亦可享有85折，而受不少城中女士歡樂的Spa更有65折，非常抵！

【B】

由現時至12月11日，香港名牌半島酒店為周年誌慶推出「你生‧我賞」住宿優惠，客人的如果在正日生日，又或生日前或後一日，均可以優惠價HK$1,928入住原價最平HK4,580起的豪華客房，酒店還會為壽星準備驚喜生辰歡迎禮，玩到攰休息番一晚，翌日於下午4時才退房，寫意又有紀念價值。

【C】

食自助晚餐加幾百即享酒店房一晚，說的是位於九龍閙市的香港逸東酒店，由現時至11月30日，推出「食+住」優惠，2位或以上客人在酒店以正價享用自助餐，另加HK$388享原價HK$800起的「逸．雅」客房1晚（只限2人），又或加HK$588入住家庭套房1晚（最多2位大人及3位小童）。此外，逢星期日，2位成人惠顧自助晚餐，同行的最多2位11歲以下小朋友享免費優惠，同時間亦可享用「食+住」優惠，抵上加抵。

【D】

為慶祝開業10周年，尖沙咀凱悅酒店推出10周年免費早餐住宿禮遇，由現時至11月30日，只要客人連續2晚訂指定客房，除可於咖啡廳內享用雙人自助早餐，於酒店任何餐廳或酒店惠顧，更可享8折優惠。

【E】

由即日起至12月23日，Hotel ICON唯港薈為本地及澳門居民推出FOODCATION +「食+住」優惠，只需HK$1,500起即可入住ICON 36城景客房1晚，而且客人可於酒店內3間餐廳及指定日子，揀選其中1款免費或以優惠價享用的餐飲體驗。除此之外，客人可以優惠價HK$250元於指定餐廳享用雙人自助早餐，食飽後再以優惠價HK$1,700至HK$1,900感受SPA體驗60分鐘的雙人自選身體按摩療程，令身心都咁滿足。

【F】

熱愛泰國但又無時間出埠的你要留意了，城景國際由現時至12月16日推出「泰滋味」住宿優惠，每晚只要HK$900便可入住尊貴客房1晚，其他優惠還有免費享用2位自助早餐、2位泰式晚餐，而且洗衣服務或其他餐廳亦有折扣優惠。若然想延長享受時間，可升級惠顧「城中滋味」3日2夜住宿優惠，於現時至12月16日，只要HK$1,950便可入住尊貴客房2晚，除有自助早餐和享用1次泰式晚餐外，還免費享用1次下午茶自助餐（只適用於星期六、日及公眾假期）、1次中式晚餐，幾乎可以足不出戶歎番幾日。