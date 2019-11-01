Duffy粉絲見面會　全場High爆

不是偶像演員或男團女團才有粉絲見面會，如今很多卡通人物都一樣舉行Fans Meeting，粉絲們能夠近距離和心愛的卡通人物接觸，開心程度跟Oppa見面一樣高！為了慶祝 CookieAnn 改名和展開新旅程，香港迪士尼樂園舉辦了首個「Duffy and Friends FanFest」粉絲聚會，來自中、港、台的粉絲們與Duffy、ShellieMay、Gelatoni、StellaLou和CookieAnn一齊開派對 。當日迪士尼更公布了冬季主題「Keep Me Warm」系列和「Bespoke」系列，前者共有超過60件商品，包括配飾、服裝、文具和家庭用品，系列中Duffy和好友都會以全新的冬季造型亮相；而「Bespoke」系列則是專為慶祝CookieAnn全新旅程而設計，由香港迪士尼獨家推出。

此外，迪士尼亦在當日公布了2020年多個Duffy新系列商品設計，當中包括農曆新年及情人節，亦預告了明年將有新成員加入Duffy這個大家庭，各位粉絲密切留意了。