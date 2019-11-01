本周車展：11月2~3日

Audi

日期：11月2~3日（星期六及日）

時間：11:00am~6:00pm

地點：九龍灣陳列室

推介：全線SUV列陣，包括全新都市型Q3、運動型Q5及豪華七座Q7等均享限定優惠，指定熱賣型號尊享驚喜禮遇，包括免費升級5年原廠全面保用等，同場備有小量經理車及陳列車以優惠價發售。

Nissan

日期：11月2~3日（星期六及日）

時間：10:00am~8:00pm

地點：九龍灣及灣仔陳列室

推介：展出全新Qashqai Turbo與Serena e-POWER，同場有純電動車LEAF及Evalia；此外，Serena S-Hybrid Highway Star尚餘小量現貨，限量特價$304,800。

Volkswagen

日期：11月2~3日（星期六及日）

時間：10:00am~8:00pm

地點：灣仔及九龍灣陳列室

推介：全新型格T-Cross 現享高達 $20,000 限量「新車發布優惠」，僅售 $248,980（參考價為 $258,980），並可免費升級至原廠18吋Koln合金輪圈，價值 $10,000。

Volvo

日期：11月2~3日（星期六及日）

時間：10:00am~7:00pm

地點：灣仔陳列室

推介：時尚SUV新車XC40 T4 Momentum現貨僅售$359,800起（原價$409,800），提供多達車身顏色選擇，標準設備包括190匹T4渦輪增壓引擎、Keyless免匙系統、CitySafety城市安全系統等。