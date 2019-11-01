藝術工作坊　創意過聖誕　

快到聖誕了，很多人認為聖誕是一個不環保的節日，因為所用的布置和禮物都會造成浪費，如果大家想過一個既環保又有意義的聖誕，不妨考慮參加以下的活動。建造業零碳天地將於11月16日、17日和30日舉辦「活化‧傳承藝術工作坊」，活動包括「聖誕音樂製作工作坊」、「聖誕飾物手作工作坊」及「木人巷工作坊」。「聖誕音樂製作工作坊」有專業 DJ 導師親自教授入門混音技巧，並讓學員利用傳統聖誕音樂自創出全新的版本；「聖誕飾物手作工作坊」是教大家運用不同的再生物料創作四款聖誕飾物，包括手作絲帶聖誕花環、創意酒塞聖誕樹、手作襪子雪人和手作聖誕搖鼓；至於「木人巷工作坊」就是由香港建造學院導師教授木工手藝，參加者可以親手打造一張實用的木板櫈，活動既能讓大家發揮創意，又能支持環保及傳承文化，而且是免費入場，有興趣的朋友就記得快點去報名了。

參加辦法：