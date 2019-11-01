SuperFabric®打造　軍綠沙色NB「9系」任你揀

對於何為經典？好多人會有不同睇法，在New Balance而言經典所代表就是只要定時定候為旗下鞋款型號換上全新顏色組合或者嶄新物料，就已經成為不可多得的瑰寶。先後於1991年及1993年誕生的M997及M998一直以來都是9系家族當中人氣之選，過往好多聯名合作都指定用呢兩個型號為主角，是次New Balance就與專業物料供應商SuperFabric®合作，將SuperFabric®這種應用於極端環境使用的特殊物料配搭到鞋款之上。

兩款美製M997及M998同樣用上SuperFabric®物料打造，這種擁有抗撕裂及透氣度高的尼龍面料連法拉利跑車包括：599 GTB、California T、F12 Berlinetta及812 Superfast都有應用到車箱之中，是次運用於鞋款當中就分別配襯軍事味道濃厚的橄欖綠色及沙漠卡其色，從鞋面、鞋舌以至鞋領位置尼龍物料都與質感豐富的麖皮物料呈現出完整一致的Monotone效果，再加上鞋底分別搭載ENCAP及ABZORB中底系統，堪稱內外俱備之選，與其左諗右諗買邊對？不如買晒兩對唔使煩！