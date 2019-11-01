在仁寺洞尋找童年回憶

每個人小時候都總有過喜愛的卡通人物，渴望擁有它們的法寶或能力，小編直到現在都還想擁有多啦A夢的百寶袋，也渴望走進超級英雄的世界，過上傳奇般的人生。可惜現實就是現實，若想尋回一點童真印記，不妨走進這間位於仁寺洞的玩具博物館TOYKINO。

在這間TOYKINO玩具博物館內，無論是迪士尼卡通、漫威的英雄們、蠟筆小新、多啦A夢還是寵物小精靈等，統統都有齊，成千上萬著名的卡通人物等着你們去探索，呼喚起你塵封已久的童年回憶。這裏由巴掌大的玩偶到1：1的巨型模型都有，讓你可以跟電視中的它們合照，卡通牆也是打卡位之一，展櫃上還放着很多公仔，讓你可以抱抱它們，真像是一個被玩偶包圍的世界。

這裏有三個展示區和一個Gift Shop，預計遊覽時間約一個小時。透過SeoulPASS預訂有近6折的優惠，最好提前在網上購買。TOYKINO玩具博物館就在仁寺洞的地標Ssamziegil Mall對面，可愛的它們在禮品店中等着大家，這家店有讓你心動嗎？

地址：首爾特別市鍾路區寬勳洞仁寺洞路 41-1 B1／서울 종로구 관훈동 인사동길 41-1 B1

時間：10:00am-7:00pm （最後入場時間 6:30pm）

費用：7000韓圜（SeoulPASS 3900韓圜）

交通：首爾地鐵3號線「安國站」6號出口，步行約7分鐘即達