鯊魚鰭再現！　國產機4鏡展攝力

論玩鏡頭，國內廠商必定第一，年中Oppo Reno首創鯊魚鰭鏡頭，自拍時鏡頭側旋彈出，創意爆燈！估唔到時隔半年就有第2代，而且更有行貨來港，同期仲有變種Reno2 Z及A9 2020，3部機一樣以影相為賣點，拍友們買機又多個選擇。

先睇Reno2，沿用1,600萬像素鯊魚鰭自拍鏡，前置柔光燈，平時會隱藏起來，自拍、臉部解鎖或補光時才會轉出。根據官方數量，鏡頭升起只需0.8秒，實測升降利落，過程中幾乎聽不到操作聲音，用戶更可按喜好加入3款升降音效。自拍有豐富的美顏選項，細執五官又可補妝，出來效果自然，但未算十分明顯，習慣用鏡頭「喬裝」的話就未必鍾意。

相比起前置鏡頭，Reno2在後置鏡頭落墨更多，鏡頭一口氣加至4組，4,800萬像素主鏡頭擁有F1.7大光圈及OIS光學防手震功能 ; 800萬像素超廣角鏡頭支援116°超大視野 ; 1,300萬像素鏡頭實現5倍混合焦及最高20倍數碼變焦 ; 而200萬黑白鏡頭則可模擬黑白膠片斑駁的退色效果，出來的相片別具復古風味。

在街頭試拍，雖然變焦時看到鏡頭切換的明顯突兀感，但整體算是流暢，而且鏡頭間的色溫差距甚微，較容易影到風格統一的相片。值得一提的還有Ultra Dark Mode，透過AI晶片針對單張相片進行亮度提升及降噪，試相見相片明亮清晰且噪點少，明暗位也影得清晰，很適合夜拍之用。

屏幕方面，這一代稍稍加大至6.5吋，解像度提升至2,400×1,080，並維持93.1%屏佔比，雖然四條邊框未算超幼，但「打爆」機面睇片依然好爽！手機只有一個硬件版本，內置S730G八核心處理器、8GB RAM及256GB ROM，《AnTuTu》性能測試有230,565分，坦白講未算標青，但在Game Boost 2.0技術幫助下，打機唔窒，長玩亦未見燙手。其他特色包括VOOC 3.0快充、4G雙卡等，賣4千左右算是合理。

至於另外2部機，Reno2 Z一樣有4攝鏡頭，最大分別是前置鏡頭變為垂直升降，同時容量降至8GB RAM+128GB ROM，售價平1千。而A9 2020則主打性價比，2千有找有齊4鏡頭、5,000mAh電池、杜比雙立體聲喇叭，合乎Oppo高CP值賣點。

Reno 2規格表

制式︰GSM、WCDMA、TDD-LTE、FDD-LTE

處理器︰Qualcomm Snapdragon 730G八核心

記憶體︰8GB RAM+256GB ROM

屏幕︰6.5吋（2,400×1,080解像度）

鏡頭︰（前置）1,600萬像素、（後置）4,800萬像素+1,300萬像素長焦距＋800萬超廣角像素+200萬像素黑白

對外連接︰USB Type-C、藍牙5.0、Wi-Fi

電池容量︰4,000mAh

作業系統︰Android 9

體積︰160×74.3x9.5mm

重量︰189g