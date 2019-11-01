去澳門三盞燈「葡」市集

喜歡感受澳門葡式文化及氣息的朋友要留意了，即日起至11月3日於三盞燈休憩區及光復街位置，正舉行齊齊葡──葡語國家及澳門產品特色市集（下簡稱齊齊葡），讓市民及遊客一同體驗葡語國家產品及文化。該活動於上年及今年3月，先後在塔石廣場、康公廟及氹仔北帝廟前地舉辦，反應相當熱烈，今次活動主辦單位帶來了29間充滿葡語國家及澳門特色的企業走進三盞燈社區，是歷來展商最多、展商具葡語國家元素比例最高的一次。除匯聚葡萄酒、沙丁魚罐頭、葡萄牙火腿、澳門特色產品及文創產品之外，還增添了更多具葡語國家特色的小食及青創企業手工啤酒等，讓市民及遊客能在三盞燈社區，感受到熱情澎湃的葡式風情。

值得留意的是，齊齊葡將再次舉辦更豐富及多元化的活動，包括多場具葡語國家特色的歌舞表演、葡語國家傳統烹飪示範及魔術表演。同時還設有親子工作坊，並繼續設置中葡雙語對照「潮語牆」，讓訪客以輕鬆形式學習葡文潮語，感受濃濃的葡韻風情。於現場消費更可參加抽獎及換領限定的特色環保紀念品，有興趣的話記得要遊逛一番。

齊齊葡—葡語國家及澳門產品特色市集

日期：即日至11月3日

時間：11月1日3:00pm~9:00pm、11月2及3日12:00nn~9:00pm

地點：三盞燈休憩區及光復街