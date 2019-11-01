【美女饕廚】大閘蟹季節又來啦！

今天介紹的餐廳是位於銅鑼灣時代廣場步行大約5分鐘的上海菜店。第一道菜是醉熟大閘蟹，我之前在家也做過這個菜式。我的做法是用醬油、味醂、水、蘋果、甘草、昆布、洋葱、蒜頭和薑煮滾後放涼再倒入花雕，同時間將蟹洗乾淨蒸20分鐘放涼，之後把蟹放入之前準備好的的醬油裏，置於雪櫃冷藏過夜2天便可以吃了（我會在第2天將醬油倒出來重新翻煮，滾後把泡泡去掉，再加花雕放涼，才將蟹放回去置於雪櫃內）；大家也可以參考我這個做法炮製「屋企版」的熟醉蟹。

醉熟大閘蟹

上海菜店的醉熟大閘蟹用黃酒浸，一上枱已聞到濃濃黃酒香，而黃酒與蟹膏同吃，令人齒頰留香，最誇張嘅係，連蟹腳末端都仍然滿有酒香呢！

蟹粉粉皮

緊接的是蟹粉粉皮，生拆大閘蟹的蟹膏和蟹粉，再與粉皮拌勻，放進口中，濃稠的蟹膏蟹粉在口腔內一下子化開，甘香豐腴；吃到一半，加點鎮江醋同吃，更有助提味，凸顯鮮甜滋味。

鮑魚紅燒肉

之後上場的是鮑魚紅燒肉，鮑魚用的是鮮鮑，對於一個超級愛吃肥豬肉的我而言，這道菜最誘人的是那紅燒肉，菜式一上桌即融化我心。紅燒肉色澤深邃，一看便知味滿重的，急不及待夾起肉放入口，感覺不會很肥膩或感到負擔，尤其是甜味，更超出我想像。這道紅燒肉就利用冰糖燜煮而成，滿嘴鹹甜滋味，送白飯一流。

葱燒燒鴉片魚頭

呢道菜可以話相當花工夫，首先要「鋪天蓋地」在大竹網排滿青葱段，封住肥美肉厚的魚頭，這樣有助鎖住油脂，令肉質保持鮮嫩，結合了燒得微焦而入味的魚皮（尤其是骨頭邊的肉，香脆魚皮會包着一層啫喱狀膠質呢），食起來，超美味！我更會以「鴉片」來形容這道菜，真係會一食上癮，哈哈～當日其中一位平常不愛吃魚頭的女朋友，也開心吃光光呢！不過要注意一點，這道菜必須趁熱食，魚頭一旦攤凍了，就不夠香脆兼且又油膩又腥，咁就不好吃了！

饕廚貼士：

教教大家燒魚頭小貼士，溫度掌握好緊要，另外魚頭要脆口就不要與醬汁一齊煮，應該等到上菜奉客前才淋上醬汁。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）