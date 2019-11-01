齊數10大「魔鬼」早餐免中伏

10大少吃為妙的早餐種類其實相當大眾化，有些甚至被認為是健康食品，隨時中伏。（互聯網）

早餐能提供足夠能量，讓我們面對每日的挑戰，因此經常被視為一日之中最重要的一餐。不過原來一些看似健康的食物卻暗藏危機，食得多隨時會引致高血糖、糖尿病、心臟病等毛病。IG＠nutritional_factz就列出10種應少吃為妙的早餐，想不到連果汁和乳酪都上榜，大家記得小心留意。

穀物脆片

一向是小朋友的至愛早餐之一，但2011年美國環境工作組織（Environmental Working Group）的一份報告顯示，1杯穀物脆片的糖分含量比3塊朱古力曲奇還要高，神不知鬼不覺卻令糖分超標，想食的話還是選擇原味比較健康。

班戟

班戟和窩夫主要用麵粉製作，食用時又會伴以大量牛油、忌廉或及糖漿，大大增加了患糖尿病及癡肥的風險。

多士

多士本身不算無益，但加了牛油特別是植物牛油卻有損健康，體重增加之餘，也會提升血糖及胰島素，增加患心臟病的風險。

鬆餅

主要成分是麵粉、植物油及沙糖，雖然美味但以此做早餐卻非常不健康。

果汁

很多人都以為果汁對身體有益，但其實大部分果汁都含有超高糖分，想飲還是自家鮮榨吧！

脆批

朝早以酥脆可口的脆批做早餐，高糖分固然會帶來不良影響，低蛋白質亦會容易產生肚餓的感覺，令人不知不覺吃得太多。

英式鬆餅

食英式鬆餅通常會配牛油、果醬或忌廉，營養價值不高但卡路里卻偏高，另一方面英式鬆餅所含的碳水化合物容易消化，同樣使人不自覺地愈吃愈多。

甜乳酪

為了令乳酪更易入口，很多人都會選擇加了大量糖分的甜乳酪，但這種加工乳酪致肥程度媲美雪糕，想健康還是選擇原味食品。

燕麥條

燕麥條看似營養豐富，但其實糖分含量極高，高糖食品會令血糖上升增加患上糖尿病的風險，而這類食品亦欠缺蛋白質及食物纖維。

加工無麩質早餐

無麩質是指食物不含大麥或小麥中的蛋白質成分， 對麩質過敏者可放心食用，卻不一定等於健康，尤其加工過的食品缺少食物纖維及蛋白質，本身亦屬高升糖指數食物，也會引致糖尿病及體重增加等問題。