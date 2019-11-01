深廣直通：集美食、購物、拍照於一身的夢幻之地

「she inn」的外觀是一棟兩層的玻璃別墅，下面一層是它們的，外面有一條長樓梯通往上面書店。（互聯網）

在保留傳統和活化改造之間永遠都存在着爭議，而「永慶坊」的建立可能就是為了找出兩者之者的平均。它存在在「老廣州」的區域，入口處於橫街窄巷之中，一不小心就會走過。走到裏面卻發現別有洞天，雖然都是新型的建築，但是卻保留着一些傳統的風格，裏面沒有著名的連鎖店，更沒有無處不在的冷氣，但它有着很多奮鬥者的創業夢，這次介紹的是當中一間很夢幻的甜品店，它有着一眼看過去就非常吸引人的外觀，裏面有想像不到的東西，創意無限。

「she inn」的外觀是一棟兩層的玻璃別墅，一樓才是它們的所在地，二樓就是另一間書店。走到裏面入眼的是一個大大的打卡位，然後是點餐區，各種飲品的名字可是十分的鬼畜，例如暴打前男友、老夫的少女心、設計師的眼淚、水果集體自殺茶等等。

Order 區對面是飾物區，可以讓你自由選購心儀的飾物。再走到裏面可是女生的天堂，衣物、包包、還有另一個夢幻首飾區，從天而降的閃爍流蘇走過去就能拍出美美的一幅照片。

但服裝區的小樓梯下去就是拍照加飲食區。整個區域是設計成一個泳池的感覺，有深水區和淺水區 。最右面是三個不同風格的拍攝小空間，中間的是讓你坐下靜靜的和朋友聊聊天，吃吃喝喝的地方，桌椅都是充滿少女心的設計，左邊有一個波波池，你可以進到裏面去拍照。樓梯下來寫著一句只拍照不點餐是流氓，看來這間店感受過世界滿滿的惡意呀。

整體來說，這是一間集美食、購物、拍照於一身的小天地，呆上半天完全不是問題。其實「永慶坊」裏還有很多特式店鋪。非常建議大家去走一走喔。

地點：廣州市荔灣區恩寧路永慶坊21號

交通：地鐵黃沙站B出口

營養時間：11:00-22:00