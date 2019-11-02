【玄之又玄】下巴飽滿　晚年有運行

劇集《牛下女高音》由一班綠葉演員擔大旗，幾位中佬角色不論戲裏戲外都重新成為鎂光燈的焦點，除了是實力的體現，也反映各人的運氣不俗。

其實一個人的晚年運（即51歲以後的運程）如何，可從面相得知一二，其中一個重點部位是下巴，相書有云：「天庭飽滿吃官飯，地閣方圓掌大權。」地閣是指下巴至兩腮的部位，屬面相中的下停，主晚年運，所謂地閣方圓是指下巴端正飽滿，有此面相特徵者，晚年運甚好，50歲後可望於事業上有突出表現！

【法令紋 宜長不宜短】

第二個重點部位是法令紋，即由鼻準左右兩翼斜斜向外伸展的紋理，在面相上代表了一個人的晚年威望。生得好的法令紋，宜長不宜短，紋理要清晰，左右要對稱，中途不宜有橫紋截斷或阻擋。如果法令紋沿着嘴角兩旁往下延展，形狀像一口鐘，代表此人的晚年運很旺，壽命也很長，更可教出孝順、有出息的子女。

【人中 宜長深闊】

至於第三個重點部位是人中，它是中年運與晚年運的分界線，上接鼻準，下接上唇，其形狀及深淺程度反映一個人的貴賤、壽命和晚年福氣，宜長、宜深、宜闊，缺一不可！要是人中短，享福時間不會長；要是人中淺，代表此人福薄；要是人中窄，則反映其心胸狹窄，難以聚財，就算有錢也不會快樂。

順帶一提，在相學中，耳朵主管一個人的財運和壽命，是福氣的象徵，通常耳珠厚大的人，心地善良，喜歡幫助別人，而擁有這種面相的人，不但晚年有福氣，子女更是精乖伶俐。