街市學堂：八爪魚、魷魚、墨魚咪搞錯

章魚、八爪魚、魷魚、墨魚、烏賊、花枝......除了八爪魚有八隻爪之外，其餘幾種都經常叫人傻傻分不清楚，現在就簡單告訴你，八爪魚其實就是章魚，魷魚屬烏賊科開眼亞目，而墨魚則同屬烏賊科，又叫烏賊或花枝。八爪魚、魷魚或墨魚一年四季皆有，不過南中國海就盛產於9至11月，在本地街市買到的主要都是來自南中國海，所以現在正值長得最肥美鮮甜的時候。

八爪魚 補身之選

先講最容易辨認的八爪魚，屬於八腕目的八爪魚共有8條腕，腕間有膜相連，除了爪多原來心臟也多達3個。營養價值方面，八爪魚蘊含豐富蛋白質、礦物質、天然牛磺酸等營養元素，有調節血壓、補氣養血、抗衰老及紓緩疲勞等功效，也是產後婦女補身及催乳的滋補食材。但要留意八爪魚的膽固醇含量亦高，高膽固醇者不宜多吃。

魷魚 鮮味十足

《本草綱目》引宋代蘇頌《圖經本草》：「柔魚，與八爪魚相似，但無骨耳」。事實上魷魚與墨魚更容易令人混淆。魷魚頭大、體形細長呈菱形，色澤蒼白，口部周圍生有10隻附肢，當中2隻較長並具有伸縮性，眼睛沒有薄膜覆蓋直接外露，同樣懂得變色及噴墨，但能力卻遠遠不及墨魚。魷魚通常用來炒製，煙煙韌韌嚼勁十足，製成魷魚乾或魷魚絲分外惹味。

墨魚 噴墨最強

與魷魚同屬十腕總目，但魷魚外形瘦長，墨魚則較肥大，頭部呈袋形兼且背部有硬殼。有名你叫，墨魚的噴墨汁能力傲視同儕，黑漆漆的墨魚汁麵就最具代表性，而墨魚滑、墨魚丸則能夠呈現其肉質鮮甜，口感富彈性的特色。