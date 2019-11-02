割稻仔飯　台灣秋收「農」情特集

【特約報道】「割稻飯」（台語發音：掛the丫胖）是台灣獨特的飲食文化 ，是過去台灣鄉間農民於收成期時，為慰勞左鄰右里幫忙收割稻穀而準備的盛宴。想一嘗這種最地道的人情暖 「飯」，毋須即飛轉台灣，事關家陣香港都吃得到。

適逢10 月下旬至11月中旬是台灣稻米第二次收成的季節，台灣觀光協會及台灣休閒農業發展協會在今、明兩日（即11月2及3日）在鑽石山荷里活廣場舉行「2019小鎮漫遊 – 台灣情『農』豐收美食節」。是次活動邀請了10多家來自環台特色農莊及美食單位齊集香港，即場炮製多款以在地當造食材入饌的地道「割稻仔飯」，讓香港人也能體驗台灣農村的獨特飲食文化，感受台灣早期互助分享的純樸「農」情。

台灣休閒農業發展協會秘書長游文宏博士表示：「所謂的割稻飯就是在我們的傳統，台灣的農村豐收的時候，所有的農民大家都會互相幫忙收割。那我們農家的媽媽就會為了感謝大家幫忙一起收割，就會煮好吃的飯，然後送到田邊，讓我們的農民來品嘗。所以它除了美味之外，還有農村豐富的人情味。」

台灣觀光局香港辦事處施宗泓主任表示：「我們今天把台灣最棒、最好玩、最好吃的食物家─休閒農場 / 休閒農莊帶到香港。我們用割稻飯的活動名稱，是要把這樣的台灣美食文化，推薦給我們香港的好朋友。包括我們的雞腿飯、山豬肉香腸……還有些農村體驗廚房，像我們的音樂米飯糰，還有我們的南瓜起司魔鬼蛋，還有是台灣很有特色的香米及紫米，都是非常有特色。希望透過這樣的方式，讓大家品嘗不一樣的風味和風情。」

2019小鎮漫遊 - 台灣情「農」豐收美食節

日期：11月2~3日(星期六及日)

時間：中午12時至晚上7時

地點：荷里活廣場一樓明星廣場