限量手袋　支持非洲大象保育

自數年前推出Elephant Mini Bag迷你大象手袋大受歡迎後，Loewe便開始推出不同版本的大象手袋，更成為品牌代表作之一。去年品牌更開始跟國際大象保育組織Knot On My Planet合作，推出一款限量迷你大象手袋，以支持保育非洲大象行動。

今年品牌再接再厲推出限量版迷你大象手袋，更邀得非洲肯雅北部Samburu族婦女出手相助，以人手為手袋鑲上珠飾。不說不知，原來Samburu族人多年來一直與肯雅大象研究及保育組織Save The Elephants緊密合作，推動大象保育，與大象的淵源極深。這款新手袋將由即日起於加拿大高級精品百貨Holt Renfrew推出，數量僅15個，而所得100%收益將撥捐Elephant Crisis Fund（由Save The Elephants及Wildlife Conservation Network創立，Leonardo DiCarprio Foundation為合作夥伴），十分有意義。