三界五行：循序漸進　量力而為

「生命在於運動」，但也有人在運動時失去生命，即使世界頂尖級的職業運動員，也有機會在正式比賽或練習時猝死，令人惋惜。我們不可以「因噎廢食」而放棄運動，要從中吸取教訓，做足安全措施。循序漸進，量力而為，適可而止，是金科玉律。

並非每項運動都適合任何人，某人身體表面條件似乎差，卻可以進行某項活動，因為這人背後默默鍛煉，而且各人體質不同。例如，膝關節退化是沒有年齡規定的，有些人三十多歲，就出現膝關節問題，如果還去跑步、行山，膝關節只會愈磨愈損，這時，最適合運動是瑜伽、散步、游泳、柔軟體操、舞蹈、太極拳選式（膝關節不太受力的招式）。做任何運動前都必須熱身，熱身讓心肺適應由靜到動的過程，減少正式運動時心肺負荷不了猝死的機會。

初初學做運動，時間不要太長，強度不要太大，否則把自己「玩殘」，過度疲勞，休息好幾天也未能恢復，有些意志不堅定的人，往往因為害怕睏倦而無興趣再做運動，倒不如逐小增加運動量，切忌一暴十寒，幾個月才運動一次，要麼不玩，要麼就「玩餐死」，這比暴飲暴食更傷身，暴飲暴食傷的是消化系統，突如其來的大運動量，傷的是心肺。初次做運動，先玩十分鐘，歇息一下，心跳呼吸順暢了，再來十分鐘，然後，明天再來，逐日增加，不知不覺間運動「上癮」，不運動就不舒服。

方向宇