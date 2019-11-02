【全港酒店優惠大包圍】新界及離島篇：多種類酒店優惠

咪以為新界區和離島區的酒店遠遜於港島及九龍，其實位置環境有別於煩囂閙市，能帶嚟另類的享受體驗。

【A】

由現時至11月30日，位於屯門的香港黃金海岸酒店推出樂活體驗住宿計劃，大家可以HK$780起的價錢入住豪華海景客房1晚，若有小朋友的話，每位不佔床位的只需額外加HK$60即可，房內免費提供汽水或成人可享用的本地啤酒2杯，更可免費享用酒店內設施如各式水上玩樂設備、戲沙池等，以及翌日2位成人自助早餐；還提供免費接駁巴士到青衣、荃灣和尖沙咀，尚算方便。

【B】

由現時至11月30日，屯門的悅品度假酒店推出「秋日限定」食‧住‧玩優惠，港澳居民可以用低至HK$437起享用住宿連午餐，包括入住高級主題客房1晚和享用雙人半自助午餐，另外還可於餐廳享75折午餐、晚餐優惠，做指定水療的話更有8折。額外加HK$528起，則兼享用雙人半自助晚餐。

【C】

香港的主題樂園，一向吸引唔少人，園內設施非常多，怕1日玩不完，不妨住番晚再繼續。由即日起至2020年3月30日，香港迪士尼樂園旗下3間酒店均推出本地居民提早預訂房間優惠，提早在官方網站預訂房間，可享實時房價後85折優惠，訂2晚或以上的可享實時房價8折優惠。經官網預訂標準客房，更享免費客房升級服務。同時獲得遊樂設施優先入場證，享用3間酒店康樂活動及設施，以及HK$380的折扣優惠券和不同餐廳優惠等，讓大家度過愉快之旅。

【D】

想遠離煩囂或想有個難忘生日，位於離島的香港愉景灣酒店的多種優惠或許能滿足到你，只需HK$1,388起的「慶祝優惠」包山景客房1晚、雙人自助早餐、雙人半自助晚餐和法國氣泡酒1瓶，還可以HK$200起選擇不同的服務，如為另一半送上鮮花、蛋糕或客房布置等，為對方送上驚喜。

另外，可享餐廳的生日自助餐折扣優惠，如1至4位客人全單75折、5至8位客人全單75折外還送1磅鮮果奶油生日蛋糕，9位或以上有相同折扣外，送2磅生日蛋糕和法國氣泡酒1瓶，讓大家度過難忘生日盛會。

【E】

香港沙田萬悅酒店由現時至12月30日推出周末住宿計劃，住客逢星期五、六、日入住酒店，期間可獲得HK$300餐飲現金券使用，完膳離去時還會另外送HK$200的餐飲現金券，之後可於集團旗下11間香港酒店使用。