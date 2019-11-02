Lexus ES250 Premium　行車安全　智得人心

凌志（Lexus）最近陸續為在香港市場有售的車系，加入LSS+主動式安全系統（Lexus Safe System+）作為標準配備。透過主動輔助的智能科技，進一步提高行車安全。先是NX，然後是RX，現在輪到ES了。

新輸港的2020年版ES，現全線標準配備LSS+主動式安全系統，能針對偏離線道、正面碰撞和預防夜間行車時有機會發生的事故。此系統集多項先進智能科技於一身，包括雷達感應式車距巡航定速（DRCC）、線道追蹤輔助（LTA）、線道偏離警示（LDA）、預警式防護附自動煞車輔助（PCS）及智慧型遠光燈自動切換（AHB），共5種功能，行車安全大提升。拍攝車是ES250 Premium ，額外配備智慧型遠光燈自動遮蔽（AHS）功能，可智能地將遠光燈照射範圍轉暗，避免因直射令對向或前方車輛駕駛者目眩，影響駕駛，構成危險。

內裝一派豪華，全車座椅採用Semi-aniline真皮包裹兼有電動調校。其中駕駛席具備10向電動調校、4向腰背調節及記憶功能；前乘客席也不弱，具備8向電動調校、4向腰背調節及記憶功能。右側還設有電動操控鍵，駕駛者伸手可及，方便調校。其他包括：由17個喇叭組成的Mark Levinson Premium環迴音響系統、彩色抬頭顯示器、12.3吋多媒體屏幕顯示、聲控導航、3區恒溫冷氣、後排遮光簾等全屬Premium版配備。

Lexus ES250 Premium

規格表

車型：四門五座位房車

引擎：直四Dual VVT-i

容積：2,487c.c.

最大馬力： 207ps/6,600rpm

最大扭力：247Nm/5,000rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：八前速Direct Shift自動波箱

懸掛：（前）麥花臣、（後）雙搖臂

制動：（前）通風碟、（後）實心碟

車身體積：4,975×1,865×1,445mm（長×闊×高）